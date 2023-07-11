В Златоусте ищут желающих служить по военному контракту на территории области

При подписании контракта граждане получают все льготы, положенные военнослужащим Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) ищут желающих служить по военному контракту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, служба будет организована на территории региона.

«90-я гвардейская танковая дивизия в Чебаркуле и ремонтный эвакуационный полк в Карабаше проводят набор специалистов ремонтной службы бронетанкового и артиллерийского вооружения для службы по контракту в рядах ВС РФ. Желающих обеспечат денежным довольствием, социальными льготами и гарантиями», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.

Там отметили, что в карабашскую часть также требуются водители категории С и Е. После оформления всех необходимых документов кандидаты будут зачислены на службу и отправлены в части.

Оформление документов — сложная процедура. Однако в Челябинске для службы на Северном флоте она занимает всего два дня. Кандидаты должны подходить под все заявленные требования. Государство, в свою очередь, обеспечивает их всеми льготами и гарантиями, которые положены всем военнослужащим контрактной основы.