В Златоусте ищут желающих служить по военному контракту на территории области

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
При подписании контракта граждане получают все льготы, положенные военнослужащим Фото:

В Златоусте (Челябинская область) ищут желающих служить по военному контракту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, служба будет организована на территории региона.

«90-я гвардейская танковая дивизия в Чебаркуле и ремонтный эвакуационный полк в Карабаше проводят набор специалистов ремонтной службы бронетанкового и артиллерийского вооружения для службы по контракту в рядах ВС РФ. Желающих обеспечат денежным довольствием, социальными льготами и гарантиями», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.

Там отметили, что в карабашскую часть также требуются водители категории С и Е. После оформления всех необходимых документов кандидаты будут зачислены на службу и отправлены в части.

Оформление документов — сложная процедура. Однако в Челябинске для службы на Северном флоте она занимает всего два дня. Кандидаты должны подходить под все заявленные требования. Государство, в свою очередь, обеспечивает их всеми льготами и гарантиями, которые положены всем военнослужащим контрактной основы.

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В Златоусте (Челябинская область) ищут желающих служить по военному контракту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, служба будет организована на территории региона. «90-я гвардейская танковая дивизия в Чебаркуле и ремонтный эвакуационный полк в Карабаше проводят набор специалистов ремонтной службы бронетанкового и артиллерийского вооружения для службы по контракту в рядах ВС РФ. Желающих обеспечат денежным довольствием, социальными льготами и гарантиями», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста. Там отметили, что в карабашскую часть также требуются водители категории С и Е. После оформления всех необходимых документов кандидаты будут зачислены на службу и отправлены в части. Оформление документов — сложная процедура. Однако в Челябинске для службы на Северном флоте она занимает всего два дня. Кандидаты должны подходить под все заявленные требования. Государство, в свою очередь, обеспечивает их всеми льготами и гарантиями, которые положены всем военнослужащим контрактной основы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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