Дождь чуть снизит температуру воздуха
После 40-градусной жары в Свердловскую область возвращаются дожди. Сегодня осадки будут выпадать начиная с 16:20. Такими данными делится «Яндекс Погода».
«Осадки начнутся в 16:20, они продлятся до шести часов вечера» — указано в карте. При этом температура опустится с 30 градусов тепла до +27.
Вчера, 11 июля, в Екатеринбурге впервые за 187 лет зафиксирована температура +40 градусов. Однако 13 и 14 июля столбик термометра достигнет отметки +20 градусов, а также придут сильные дожди.
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