В Свердловскую область после аномальной жары вернулись дожди. Карта

12 июля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Дождь чуть снизит температуру воздуха Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU После 40-градусной жары в Свердловскую область возвращаются дожди. Сегодня осадки будут выпадать начиная с 16:20. Такими данными делится «Яндекс Погода». «Осадки начнутся в 16:20, они продлятся до шести часов вечера» — указано в карте. При этом температура опустится с 30 градусов тепла до +27. Вчера, 11 июля, в Екатеринбурге впервые за 187 лет зафиксирована температура +40 градусов. Однако 13 и 14 июля столбик термометра достигнет отметки +20 градусов, а также придут сильные дожди. Скриншот с сайта «Яндекс Погода»

После 40-градусной жары в Свердловскую область возвращаются дожди. Сегодня осадки будут выпадать начиная с 16:20. Такими данными делится «Яндекс Погода». «Осадки начнутся в 16:20, они продлятся до шести часов вечера» — указано в карте. При этом температура опустится с 30 градусов тепла до +27. Вчера, 11 июля, в Екатеринбурге впервые за 187 лет зафиксирована температура +40 градусов. Однако 13 и 14 июля столбик термометра достигнет отметки +20 градусов, а также придут сильные дожди.