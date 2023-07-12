В Свердловскую область после аномальной жары вернулись дожди. Карта

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Дождь. Екатеринбург, погода, ливень, дождь, самокат
Дождь чуть снизит температуру воздуха Фото:

После 40-градусной жары в Свердловскую область возвращаются дожди. Сегодня осадки будут выпадать начиная с 16:20. Такими данными делится «Яндекс Погода».

«Осадки начнутся в 16:20, они продлятся до шести часов вечера» — указано в карте. При этом температура опустится с 30 градусов тепла до +27.

Вчера, 11 июля, в Екатеринбурге впервые за 187 лет зафиксирована температура +40 градусов. Однако 13 и 14 июля столбик термометра достигнет отметки +20 градусов, а также придут сильные дожди.

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После 40-градусной жары в Свердловскую область возвращаются дожди. Сегодня осадки будут выпадать начиная с 16:20. Такими данными делится «Яндекс Погода». «Осадки начнутся в 16:20, они продлятся до шести часов вечера» — указано в карте. При этом температура опустится с 30 градусов тепла до +27. Вчера, 11 июля, в Екатеринбурге впервые за 187 лет зафиксирована температура +40 градусов. Однако 13 и 14 июля столбик термометра достигнет отметки +20 градусов, а также придут сильные дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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