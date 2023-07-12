Жители Челябинской области собирают в лесах лисички
В лесах Челябинской области появились грибы лисички. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
«Вот заехала на часик в лесочек Акакуля, умом понимая, что все высохло без дождя, но не тут то было. Ждут меня, красавцы, особенно лисички», — написала Юлия Я. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». Другие пользователи похвалили улов, назвав его царским.
Ранее в Челябинской области начали собирать рыжики. Грибы появились возле Кропачево, рассказали очевидцы.
Грибы удалось собрать возле озера Акакуль
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.