12 июля 2023

В челябинских лесах начали собирать грибы лисички. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Жители Челябинской области собирают в лесах лисички Фото:

В лесах Челябинской области появились грибы лисички. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Вот заехала на часик в лесочек Акакуля, умом понимая, что все высохло без дождя, но не тут то было. Ждут меня, красавцы, особенно лисички», — написала Юлия Я. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». Другие пользователи похвалили улов, назвав его царским.

Ранее в Челябинской области начали собирать рыжики. Грибы появились возле Кропачево, рассказали очевидцы.

Грибы удалось собрать возле озера Акакуль
Грибы удалось собрать возле озера Акакуль

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В лесах Челябинской области появились грибы лисички. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Вот заехала на часик в лесочек Акакуля, умом понимая, что все высохло без дождя, но не тут то было. Ждут меня, красавцы, особенно лисички», — написала Юлия Я. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». Другие пользователи похвалили улов, назвав его царским. Ранее в Челябинской области начали собирать рыжики. Грибы появились возле Кропачево, рассказали очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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