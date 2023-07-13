Тагильские школьники разработали новый экологический мерч

Школьники из Нижнего Тагила разработали дизайн для экологического мерча, который выпустит просветительский проект «Экодом». Об этом заявила руководитель проекта, который реализует региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Компания «Рифей», Наталья Светлакова.
Участники создавали модные вещи из отработанных материалов в рамках конкурса «АпсСтайл». В коллекции представлены дождевик, несколько сумок, платье и рюкзак. «Это очень интересные работы, выполненные в японском урбанистическом стиле. Раскладная сумка-черепашка, которая собирается в рулончик на резинке, — очень необычная вещь, несложная в реализации и в то же время очень практичная в использовании. В этих работах меня восхищает подход, видно, что ребята мыслят, как вполне состоявшиеся дизайнеры», — рассказала URA.RU Наталья Светлакова.
В основе всех вещей — использованные полимерные материалы, такие как обрезки натяжных потолков и старых надувных матрасов. На рассмотрение конкурсной комиссии поступили 30 работ как от коллективов, так и от индивидуальных участников. Как рассказала руководитель творческой дизайнерской студии учитель ИЗО и технологии Анна Шморгунова, в процесс создания коллекций одежды были вовлечены не только школьники, но и их родители. Победители получили денежные призы: сертификаты на 30, 13 и 7 тысяч рублей.
Коллекции можно будет увидеть на открытии «Экодома» в Нижнем Тагиле. «Каждая работа не останется без внимания. Мы понимаем, сколько души и усилий вложено в представленные проекты. С победителями намерены воплощать их дизайнерские экопроекты в жизнь», — рассказала Наталья Светлакова.
Проект «Экодом» — это центры, в которых жители могут сдавать полезное вторсырье на переработку и узнавать больше об экологии. В Свердловской области первый такой проект появился в мае в Никольском. Ранее подобные центры открылись в ХМАО, ЯНАО, Тюменской области.
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