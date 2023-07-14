Сенатор Шептий сказал, как избежать уничтожения свердловских поселков

Сенатор Шептий: чтобы пожары не уничтожали свердловские поселки, надо общаться с людьми

14 июля 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Виктор Шептий предложил еще раз проанализировать причины пожара Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Для предотвращения повторения пожаров в населенных пунктах Свердловской области, стоит обратить свое внимание на выполнение всех мер пожарной безопасности, а также провести работу с жителями. Об этом заявил сенатор РФ от Свердловской области в ходе своего визита в пострадавшее от сильного пожара село Шайдуриха. «Нужно еще раз проанализировать причины этого чрезвычайного происшествия и все-таки больше внимания уделять профилактике, выполнению всех мер пожарной безопасности. И, в том числе, прямой непосредственной работе с жителями наших городов и сел», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам сенатора, в Шайдурихе он встретился не только с местными жителями, но и с волонтерами и сотрудниками МЧС. Он выразил уверенность, что в ближайшее время будут приняты решения для помощи всем пострадавшим от огня. Пожар, охвативший Шайдуриху в ночь с 12 на 13 июля, повредил или полностью уничтожил 41 дом. Уже на следующий день после пожара в село выехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал оказать помощь каждому погорельцу. Виктор Шептий осмотрел пострадавший от огня поселок Фото: личная страница Виктора Шептия в социальных сетях

Для предотвращения повторения пожаров в населенных пунктах Свердловской области, стоит обратить свое внимание на выполнение всех мер пожарной безопасности, а также провести работу с жителями. Об этом заявил сенатор РФ от Свердловской области в ходе своего визита в пострадавшее от сильного пожара село Шайдуриха. «Нужно еще раз проанализировать причины этого чрезвычайного происшествия и все-таки больше внимания уделять профилактике, выполнению всех мер пожарной безопасности. И, в том числе, прямой непосредственной работе с жителями наших городов и сел», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам сенатора, в Шайдурихе он встретился не только с местными жителями, но и с волонтерами и сотрудниками МЧС. Он выразил уверенность, что в ближайшее время будут приняты решения для помощи всем пострадавшим от огня. Пожар, охвативший Шайдуриху в ночь с 12 на 13 июля, повредил или полностью уничтожил 41 дом. Уже на следующий день после пожара в село выехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал оказать помощь каждому погорельцу.