Сенатор Шептий сказал, как избежать уничтожения свердловских поселков

Сенатор Шептий: чтобы пожары не уничтожали свердловские поселки, надо общаться с людьми
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Заседание политсовета СРО «Единая Россия». Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий предложил еще раз проанализировать причины пожара Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Для предотвращения повторения пожаров в населенных пунктах Свердловской области, стоит обратить свое внимание на выполнение всех мер пожарной безопасности, а также провести работу с жителями. Об этом заявил сенатор РФ от Свердловской области в ходе своего визита в пострадавшее от сильного пожара село Шайдуриха.

«Нужно еще раз проанализировать причины этого чрезвычайного происшествия и все-таки больше внимания уделять профилактике, выполнению всех мер пожарной безопасности. И, в том числе, прямой непосредственной работе с жителями наших городов и сел», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам сенатора, в Шайдурихе он встретился не только с местными жителями, но и с волонтерами и сотрудниками МЧС. Он выразил уверенность, что в ближайшее время будут приняты решения для помощи всем пострадавшим от огня.

Пожар, охвативший Шайдуриху в ночь с 12 на 13 июля, повредил или полностью уничтожил 41 дом. Уже на следующий день после пожара в село выехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал оказать помощь каждому погорельцу.

Виктор Шептий осмотрел пострадавший от огня поселок
Виктор Шептий осмотрел пострадавший от огня поселок
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Для предотвращения повторения пожаров в населенных пунктах Свердловской области, стоит обратить свое внимание на выполнение всех мер пожарной безопасности, а также провести работу с жителями. Об этом заявил сенатор РФ от Свердловской области в ходе своего визита в пострадавшее от сильного пожара село Шайдуриха. «Нужно еще раз проанализировать причины этого чрезвычайного происшествия и все-таки больше внимания уделять профилактике, выполнению всех мер пожарной безопасности. И, в том числе, прямой непосредственной работе с жителями наших городов и сел», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам сенатора, в Шайдурихе он встретился не только с местными жителями, но и с волонтерами и сотрудниками МЧС. Он выразил уверенность, что в ближайшее время будут приняты решения для помощи всем пострадавшим от огня. Пожар, охвативший Шайдуриху в ночь с 12 на 13 июля, повредил или полностью уничтожил 41 дом. Уже на следующий день после пожара в село выехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал оказать помощь каждому погорельцу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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