Екатеринбуржцы встретятся с автором сценария нашумевшего фильма «Викинг»

В Екатеринбурге на фестивале «Красная строка» выступит сценарист Андрей Рубанов
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Лекция руководителя визуального отдела издания "Такие дела" Андрея Поликанова. Екатеринбург
Встречи с литераторами будут проходить с 25 по 27 августа Фото:

Екатеринбуржцы смогут пообщаться с автором сценария фильма «Викинг» Андреем Рубановым, а также автором «Мурзилки» Мариной Москвиной. Встреча с литераторами состоится в рамках международного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге.

«В рамках программы выступит российский писатель и кинодраматург Андрей Рубанов. Автор романов „Сажайте, и вырастет“, „Великая мечта“, „Хорофилия“ и других. Автор сценариев к 10 художественным и документальным фильмам и сериалам», — рассказали URA.RU представители фестиваля. Также пройдет творческая встреча с Мариной Москвиной — автором романов «Крио», «Роман с Луной», «Гений безответной любви».

В 2022 году создатель Ural Music Night Евгений Горенбург презентовал книжную ярмарку «Красная строка», куда съедутся 70 экспертов книжной индустрии. Первые хэдлайнеры уже были анонсированы — ими стали автор книг и сценарист Леонид Юзефович, писательница Евгения Некрасова, а также писатель Александр Снегирев. В конце мая этого года организаторы объявили, что к фестивалю появится многометровая скульптура в виде стопки книг. Мероприятие пройдет с 25 по 27 августа в Историческом сквере.

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Екатеринбуржцы смогут пообщаться с автором сценария фильма «Викинг» Андреем Рубановым, а также автором «Мурзилки» Мариной Москвиной. Встреча с литераторами состоится в рамках международного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге. «В рамках программы выступит российский писатель и кинодраматург Андрей Рубанов. Автор романов „Сажайте, и вырастет“, „Великая мечта“, „Хорофилия“ и других. Автор сценариев к 10 художественным и документальным фильмам и сериалам», — рассказали URA.RU представители фестиваля. Также пройдет творческая встреча с Мариной Москвиной — автором романов «Крио», «Роман с Луной», «Гений безответной любви». В 2022 году создатель Ural Music Night Евгений Горенбург презентовал книжную ярмарку «Красная строка», куда съедутся 70 экспертов книжной индустрии. Первые хэдлайнеры уже были анонсированы — ими стали автор книг и сценарист Леонид Юзефович, писательница Евгения Некрасова, а также писатель Александр Снегирев. В конце мая этого года организаторы объявили, что к фестивалю появится многометровая скульптура в виде стопки книг. Мероприятие пройдет с 25 по 27 августа в Историческом сквере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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