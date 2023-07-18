На Украине признали русский язык родным

Министр культуры Украины Ткаченко: украинцам природно говорить и на русском, и на украинском
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, библиотека, учебник, школа, среднее образование, образование, русский язык, учебник по русскому языку
Мы от рождения двуязычные — российско-украинские, заявил Александр Ткаченко Фото:

Украинцам природно говорить и на русском, и на украинском. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Мы от рождения двуязычные — российско-украинские. Для нас это природное состояние», — заявил он в эфире украинского телеканала «Рада». Он сказал об этом, когда пытался доказать, что украинцы выучат английский язык, в связи с инициированным президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектом о статусе английского как языка международного общения.

Ранее власти Киева запретили включать песни на русском языке в публичных местах. Под запрет попали не только исполнение аудиопроизведений, но и продажа книг на русском языке, театральные и цирковые представления, концерты и услуги, передает «Национальная служба новостей».

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Украинцам природно говорить и на русском, и на украинском. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. «Мы от рождения двуязычные — российско-украинские. Для нас это природное состояние», — заявил он в эфире украинского телеканала «Рада». Он сказал об этом, когда пытался доказать, что украинцы выучат английский язык, в связи с инициированным президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектом о статусе английского как языка международного общения. Ранее власти Киева запретили включать песни на русском языке в публичных местах. Под запрет попали не только исполнение аудиопроизведений, но и продажа книг на русском языке, театральные и цирковые представления, концерты и услуги, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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