На Украине признали русский язык родным

Украинцам природно говорить и на русском, и на украинском. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
«Мы от рождения двуязычные — российско-украинские. Для нас это природное состояние», — заявил он в эфире украинского телеканала «Рада». Он сказал об этом, когда пытался доказать, что украинцы выучат английский язык, в связи с инициированным президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектом о статусе английского как языка международного общения.
Ранее власти Киева запретили включать песни на русском языке в публичных местах. Под запрет попали не только исполнение аудиопроизведений, но и продажа книг на русском языке, театральные и цирковые представления, концерты и услуги, передает «Национальная служба новостей».
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