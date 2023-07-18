Екатеринбург вновь начал тонуть из-за дождей. Видео

18 июля 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Автомобилистам и пешеходам придется неделю бороться с огромными лужами (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге затопило районы Компрессорный и Кольцово. Об этом сообщают горожане в социальных сетях. «В Кольцово затопило улицу Авиаторов. Видео снято сегодня», — сообщает подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Здесь же появился ролик, на котором заметно, как машина двигается в воде на улице Эстонской в районе Компрессорный. При этом автор видео не теряет оптимизма и говорит, что он «плывет». Вчера, 17 июля, в Екатеринбурге прошел сильный ливень, после которого затопило улицы и здания. На следующий день коммунальщикам поручили внимательно следить за состоянием ливневок. Синоптики обещают, что в Свердловской, Челябинской, Курганской области и Пермском крае дожди будут идти до 23 июля включительно.

В Екатеринбурге затопило районы Компрессорный и Кольцово. Об этом сообщают горожане в социальных сетях. «В Кольцово затопило улицу Авиаторов. Видео снято сегодня», — сообщает подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Здесь же появился ролик, на котором заметно, как машина двигается в воде на улице Эстонской в районе Компрессорный. При этом автор видео не теряет оптимизма и говорит, что он «плывет». Вчера, 17 июля, в Екатеринбурге прошел сильный ливень, после которого затопило улицы и здания. На следующий день коммунальщикам поручили внимательно следить за состоянием ливневок. Синоптики обещают, что в Свердловской, Челябинской, Курганской области и Пермском крае дожди будут идти до 23 июля включительно.