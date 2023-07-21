21 июля 2023

США и Евросоюз разрешили «Уральским авиалиниям» выкупить 19 лайнеров Airbus

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Также авиакомпания планирует купить 38 отечественных самолетов МС-21 Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» намерена выкупить 19 самолетов Airbus. По словам генерального директора Сергея Скуратова, компания получила разрешение от США и Евросоюза.

«Мы намерены выкупить 19 самолетов Airbus. От США и Евросоюза уже получили разрешение, сделка находится в стадии решения», — передает ТАСС слова Скуратова.

Скуратов также добавил, что авиакомпания подала заявку на приобретение 38 отечественных самолетов МС-21. Компания ожидает поставку лайнеров в 2029—2030 годах.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» намерена выкупить 19 самолетов Airbus. По словам генерального директора Сергея Скуратова, компания получила разрешение от США и Евросоюза. «Мы намерены выкупить 19 самолетов Airbus. От США и Евросоюза уже получили разрешение, сделка находится в стадии решения», — передает ТАСС слова Скуратова. Скуратов также добавил, что авиакомпания подала заявку на приобретение 38 отечественных самолетов МС-21. Компания ожидает поставку лайнеров в 2029—2030 годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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