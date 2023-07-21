США и Евросоюз разрешили «Уральским авиалиниям» выкупить 19 лайнеров Airbus

Также авиакомпания планирует купить 38 отечественных самолетов МС-21
Авиакомпания «Уральские авиалинии» намерена выкупить 19 самолетов Airbus. По словам генерального директора Сергея Скуратова, компания получила разрешение от США и Евросоюза.
«Мы намерены выкупить 19 самолетов Airbus. От США и Евросоюза уже получили разрешение, сделка находится в стадии решения», — передает ТАСС слова Скуратова.
Скуратов также добавил, что авиакомпания подала заявку на приобретение 38 отечественных самолетов МС-21. Компания ожидает поставку лайнеров в 2029—2030 годах.
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