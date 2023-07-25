Научные центры Урала оказались в топе лучших

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Научные центры Урала оказались в топе лучших Фото:

Уральский и Западно-Сибирский научно-образовательный центры (НОЦ) заняли лидирующие позиции среди подобных организаций из других округов. Благодаря этому удалось сохранить грантовое финансирование на текущий год.

«Самое главное сейчас — не сбавлять обороты. В портфелях центров перспективные и нужные для страны проекты. Необходимо довести их до логического завершения и браться за новые», — сказал он

Уральский и Западно-Сибирский НОЦ охватывают все регионы УрФО. По итогам прошлого года вошли они в категорию «лидеры». Благодаря этому на финансирование из бюджета в 2022 и 2023 годах было суммарно выделено более 3,4 млрд рублей.

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Уральский и Западно-Сибирский научно-образовательный центры (НОЦ) заняли лидирующие позиции среди подобных организаций из других округов. Благодаря этому удалось сохранить грантовое финансирование на текущий год. «Самое главное сейчас — не сбавлять обороты. В портфелях центров перспективные и нужные для страны проекты. Необходимо довести их до логического завершения и браться за новые», — сказал он Уральский и Западно-Сибирский НОЦ охватывают все регионы УрФО. По итогам прошлого года вошли они в категорию «лидеры». Благодаря этому на финансирование из бюджета в 2022 и 2023 годах было суммарно выделено более 3,4 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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