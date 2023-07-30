Свердловчане раскрыли секретное место, где море черники

В лесу под Первоуральском нашли поляну, где можно собрать ведра черники

31 июля 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Под Первоуральском есть поляна, усыпанная черникой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Под Первоуральском (Свердловская область) обнаружена поляна, усыпанная черникой. Читатель раскрыл URA.RU точные координаты места, где можно собрать ведра ягод. «Отдыхал на базе „Зеленый Мыс“ и наведался в близлежащий лес. Наткнулся там на большую поляну, устланную черникой! Ягод там — просто море, никогда такого не видел. Можно ведрами собирать», — описал Александр Галимов. Мужчина назвал точные координаты черничной поляны — 56.829735, 60.107761. Из Екатеринбурга до нее можно добраться на электричке в сторону Ревды-Дружинино (станция Зеленый Мыс-1624 километр). Также до поляны можно доехать на автобусе. От остановки необходимо пройти примерно два километра в сторону садового товарищества «Зеленый Мыс». Ранее нутрициолог Тимонов рассказывал, какие продукты могут улучшить память человека в любом возрасте. Так, специалист заявил, что черника и виноград богаты антиоксидантами, которые защищают мозг от вредного воздействия и предотвращают развитие деменции.

Под Первоуральском (Свердловская область) обнаружена поляна, усыпанная черникой. Читатель раскрыл URA.RU точные координаты места, где можно собрать ведра ягод. «Отдыхал на базе „Зеленый Мыс“ и наведался в близлежащий лес. Наткнулся там на большую поляну, устланную черникой! Ягод там — просто море, никогда такого не видел. Можно ведрами собирать», — описал Александр Галимов. Мужчина назвал точные координаты черничной поляны — 56.829735, 60.107761. Из Екатеринбурга до нее можно добраться на электричке в сторону Ревды-Дружинино (станция Зеленый Мыс-1624 километр). Также до поляны можно доехать на автобусе. От остановки необходимо пройти примерно два километра в сторону садового товарищества «Зеленый Мыс». Ранее нутрициолог Тимонов рассказывал, какие продукты могут улучшить память человека в любом возрасте. Так, специалист заявил, что черника и виноград богаты антиоксидантами, которые защищают мозг от вредного воздействия и предотвращают развитие деменции.