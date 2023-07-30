Свердловчане раскрыли секретное место, где море черники

Под Первоуральском (Свердловская область) обнаружена поляна, усыпанная черникой. Читатель раскрыл URA.RU точные координаты места, где можно собрать ведра ягод.
«Отдыхал на базе „Зеленый Мыс“ и наведался в близлежащий лес. Наткнулся там на большую поляну, устланную черникой! Ягод там — просто море, никогда такого не видел. Можно ведрами собирать», — описал Александр Галимов.
Мужчина назвал точные координаты черничной поляны — 56.829735, 60.107761. Из Екатеринбурга до нее можно добраться на электричке в сторону Ревды-Дружинино (станция Зеленый Мыс-1624 километр). Также до поляны можно доехать на автобусе. От остановки необходимо пройти примерно два километра в сторону садового товарищества «Зеленый Мыс».
Ранее нутрициолог Тимонов рассказывал, какие продукты могут улучшить память человека в любом возрасте. Так, специалист заявил, что черника и виноград богаты антиоксидантами, которые защищают мозг от вредного воздействия и предотвращают развитие деменции.
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