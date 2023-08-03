Златоустовец содержит дома ферму с тропическими муравьями. Фото

03 августа 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Муравейник житель Златоуста организовал у себя в квартире Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Златоуста (Челябинская область) Александр содержит дома ферму с тропическими муравьями. Для всей колонии горожанин создает необходимый температурный режим, увлажняет воздух и кормит насекомых. «У меня муравьи теплолюбивые, тропические. Для жизни им нужна особая температура, влажность и регулярное питание», — привела слова Александра редакция газеты «Златоустовский рабочий». Насекомые у златоустовца живут в формикарии. Так называется террариум для муравьев. За питомцами любитель зоологии наблюдает, изучает устройство их жизни. Представителям печатного издания отметил, что колония функционирует как отдельный организм, решающий определенные задачи. Отдельные особи охотятся, другие выращивают потомство, третьи занимаются строительством муравейника. Александр не опасается, что муравьи сбегут и станут докучать соседям. Вид, который житель Златоуста содержит, зависит от созданных для него климатических условий и без ухода не выживет. При этом муравьи, отметил, насекомые неприхотливые. При достатке пищи в террариуме смогут легко переждать две недели, если хозяин отправился в отпуск. Муравьи у златоустовца живут в формикарии Фото: Наталья Баймашова © «Златоустовский рабочий» Александр создал у себя ферму с познавательной целью Фото: Наталья Баймашова © «Златоустовский рабочий» Тропический вид нуждается в поддержании особого микроклимата в своем жилище Фото: Наталья Баймашова © «Златоустовский рабочий»

Житель Златоуста (Челябинская область) Александр содержит дома ферму с тропическими муравьями. Для всей колонии горожанин создает необходимый температурный режим, увлажняет воздух и кормит насекомых. «У меня муравьи теплолюбивые, тропические. Для жизни им нужна особая температура, влажность и регулярное питание», — привела слова Александра редакция газеты «Златоустовский рабочий». Насекомые у златоустовца живут в формикарии. Так называется террариум для муравьев. За питомцами любитель зоологии наблюдает, изучает устройство их жизни. Представителям печатного издания отметил, что колония функционирует как отдельный организм, решающий определенные задачи. Отдельные особи охотятся, другие выращивают потомство, третьи занимаются строительством муравейника. Александр не опасается, что муравьи сбегут и станут докучать соседям. Вид, который житель Златоуста содержит, зависит от созданных для него климатических условий и без ухода не выживет. При этом муравьи, отметил, насекомые неприхотливые. При достатке пищи в террариуме смогут легко переждать две недели, если хозяин отправился в отпуск.