Златоустовец содержит дома ферму с тропическими муравьями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Пермского края, муравейник
Муравейник житель Златоуста организовал у себя в квартире Фото:

Житель Златоуста (Челябинская область) Александр содержит дома ферму с тропическими муравьями. Для всей колонии горожанин создает необходимый температурный режим, увлажняет воздух и кормит насекомых.

«У меня муравьи теплолюбивые, тропические. Для жизни им нужна особая температура, влажность и регулярное питание», — привела слова Александра редакция газеты «Златоустовский рабочий».

Насекомые у златоустовца живут в формикарии. Так называется террариум для муравьев. За питомцами любитель зоологии наблюдает, изучает устройство их жизни. Представителям печатного издания отметил, что колония функционирует как отдельный организм, решающий определенные задачи. Отдельные особи охотятся, другие выращивают потомство, третьи занимаются строительством муравейника.

Александр не опасается, что муравьи сбегут и станут докучать соседям. Вид, который житель Златоуста содержит, зависит от созданных для него климатических условий и без ухода не выживет. При этом муравьи, отметил, насекомые неприхотливые. При достатке пищи в террариуме смогут легко переждать две недели, если хозяин отправился в отпуск.

Муравьи у златоустовца живут в формикарии
Муравьи у златоустовца живут в формикарии
Фото:
Александр создал у себя ферму с познавательной целью
Александр создал у себя ферму с познавательной целью
Фото:
Тропический вид нуждается в поддержании особого микроклимата в своем жилище
Тропический вид нуждается в поддержании особого микроклимата в своем жилище
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Златоуста (Челябинская область) Александр содержит дома ферму с тропическими муравьями. Для всей колонии горожанин создает необходимый температурный режим, увлажняет воздух и кормит насекомых. «У меня муравьи теплолюбивые, тропические. Для жизни им нужна особая температура, влажность и регулярное питание», — привела слова Александра редакция газеты «Златоустовский рабочий». Насекомые у златоустовца живут в формикарии. Так называется террариум для муравьев. За питомцами любитель зоологии наблюдает, изучает устройство их жизни. Представителям печатного издания отметил, что колония функционирует как отдельный организм, решающий определенные задачи. Отдельные особи охотятся, другие выращивают потомство, третьи занимаются строительством муравейника. Александр не опасается, что муравьи сбегут и станут докучать соседям. Вид, который житель Златоуста содержит, зависит от созданных для него климатических условий и без ухода не выживет. При этом муравьи, отметил, насекомые неприхотливые. При достатке пищи в террариуме смогут легко переждать две недели, если хозяин отправился в отпуск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...