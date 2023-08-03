03 августа 2023

CNN: российские ловушки стали проблемой для ВСУ

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, оружие, вооружение, война, мина, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
ВСУ наткнулись на минные поля и танковые ловушки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При попытках контрнаступления Вооруженные силы Украины столкнулись с танковыми ловушками и «неимоверной» плотностью минных полей, заложенных российскими войсками. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей украинских властей.

«Украинские солдаты с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, так как танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как „неимоверную“», — говорится в публикации CNN.

Ранее URA.RU писало, что для ВСУ территории, заминированные российскими бойцами, стали непреодолимым препятствием. По словам военного эксперта Игоря Коротченко, минные поля являются важным фактором сдерживания контрнаступления ВСУ. И сейчас украинские солдаты не знают, как справится с этой проблемой, считает доктор Джек Уотлинг.

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При попытках контрнаступления Вооруженные силы Украины столкнулись с танковыми ловушками и «неимоверной» плотностью минных полей, заложенных российскими войсками. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей украинских властей. «Украинские солдаты с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, так как танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как „неимоверную“», — говорится в публикации CNN. Ранее URA.RU писало, что для ВСУ территории, заминированные российскими бойцами, стали непреодолимым препятствием. По словам военного эксперта Игоря Коротченко, минные поля являются важным фактором сдерживания контрнаступления ВСУ. И сейчас украинские солдаты не знают, как справится с этой проблемой, считает доктор Джек Уотлинг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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