CNN: российские ловушки стали проблемой для ВСУ

04 августа 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

ВСУ наткнулись на минные поля и танковые ловушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При попытках контрнаступления Вооруженные силы Украины столкнулись с танковыми ловушками и «неимоверной» плотностью минных полей, заложенных российскими войсками. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей украинских властей. «Украинские солдаты с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, так как танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как „неимоверную“», — говорится в публикации CNN. Ранее URA.RU писало, что для ВСУ территории, заминированные российскими бойцами, стали непреодолимым препятствием. По словам военного эксперта Игоря Коротченко, минные поля являются важным фактором сдерживания контрнаступления ВСУ. И сейчас украинские солдаты не знают, как справится с этой проблемой, считает доктор Джек Уотлинг.

При попытках контрнаступления Вооруженные силы Украины столкнулись с танковыми ловушками и «неимоверной» плотностью минных полей, заложенных российскими войсками. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей украинских властей. «Украинские солдаты с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, так как танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как „неимоверную“», — говорится в публикации CNN. Ранее URA.RU писало, что для ВСУ территории, заминированные российскими бойцами, стали непреодолимым препятствием. По словам военного эксперта Игоря Коротченко, минные поля являются важным фактором сдерживания контрнаступления ВСУ. И сейчас украинские солдаты не знают, как справится с этой проблемой, считает доктор Джек Уотлинг.