На пляже под Челябинском заметили клубок змей. Видео

07 августа 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Змей заметили на одном из диких пляжей Копейска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На диком пляже Песочного карьера в Копейске, городе-спутнике Челябинска, заметили клубок змей. На видео, которым поделились очевидцы, не менее четырех рептилий. За кадром слышны детские голоса. «В Копейске на песках были. Заметили несколько змей», — сообщили в паблике «Копейск | Новости» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах змеи выползают из воды на заросший травой берег. Видно, что на диком пляже к воде протоптана тропинка, на песке следы отдыхающих. Слышен детский лепет и смех. В комментариях пользователи считают, что на видео представители ужей.

На диком пляже Песочного карьера в Копейске, городе-спутнике Челябинска, заметили клубок змей. На видео, которым поделились очевидцы, не менее четырех рептилий. За кадром слышны детские голоса. «В Копейске на песках были. Заметили несколько змей», — сообщили в паблике «Копейск | Новости» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах змеи выползают из воды на заросший травой берег. Видно, что на диком пляже к воде протоптана тропинка, на песке следы отдыхающих. Слышен детский лепет и смех. В комментариях пользователи считают, что на видео представители ужей.