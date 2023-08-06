06 августа 2023

На пляже под Челябинском заметили клубок змей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Змей заметили на одном из диких пляжей Копейска Фото:

На диком пляже Песочного карьера в Копейске, городе-спутнике Челябинска, заметили клубок змей. На видео, которым поделились очевидцы, не менее четырех рептилий. За кадром слышны детские голоса.

«В Копейске на песках были. Заметили несколько змей», — сообщили в паблике «Копейск | Новости» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах змеи выползают из воды на заросший травой берег. Видно, что на диком пляже к воде протоптана тропинка, на песке следы отдыхающих. Слышен детский лепет и смех. В комментариях пользователи считают, что на видео представители ужей.

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На диком пляже Песочного карьера в Копейске, городе-спутнике Челябинска, заметили клубок змей. На видео, которым поделились очевидцы, не менее четырех рептилий. За кадром слышны детские голоса. «В Копейске на песках были. Заметили несколько змей», — сообщили в паблике «Копейск | Новости» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах змеи выползают из воды на заросший травой берег. Видно, что на диком пляже к воде протоптана тропинка, на песке следы отдыхающих. Слышен детский лепет и смех. В комментариях пользователи считают, что на видео представители ужей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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