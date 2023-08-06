Змей заметили на одном из диких пляжей Копейска
На диком пляже Песочного карьера в Копейске, городе-спутнике Челябинска, заметили клубок змей. На видео, которым поделились очевидцы, не менее четырех рептилий. За кадром слышны детские голоса.
«В Копейске на песках были. Заметили несколько змей», — сообщили в паблике «Копейск | Новости» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах змеи выползают из воды на заросший травой берег. Видно, что на диком пляже к воде протоптана тропинка, на песке следы отдыхающих. Слышен детский лепет и смех. В комментариях пользователи считают, что на видео представители ужей.
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