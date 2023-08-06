06 августа 2023
05 августа 2023

Пермские власти потратят сотни тысяч на фуршеты с местным колоритом

© Служба новостей «URA.RU»
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Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Фуршетное меню включает блины с различными начинками Фото:

Администрация губернатора Пермского края объявила конкурс на оказание услуг по организации обслуживания и питания участников официальных мероприятий. На фуршеты запланировано потратить около 900 тысяч рублей, при этом блюда должны быть приготовлены в соответствии с пермским колоритом.

«Оказание услуг по организации обслуживания визитов делегаций, протокольных и официальных мероприятий, проводимых в Пермском крае и городе Перми. Блюда всех форматов питания должны предполагать пермский колорит как в приготовлении, так и в оформлении. Начальная и максимальная контракта — 890 тысяч рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте «Сбербанк-АСТ».

В меню указаны завтраки, обеды и кофе-брейки. Гостей мероприятий необходимо угощать кашами, блюдами из яиц, блинами, салатами, фруктами канапе, бутербродами и выпечкой. Среди напитков перечислены чай, кофе, соки и минеральная вода. Также по согласованию с заказчиком предусмотрена подача алкоголя. Обязательно наличие на фуршетах официантов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае проводится аукцион по поиску подрядчиков для организации питания с выездным обслуживанием и размещением постояльцев в номерах люксовых гостиниц. Максимальная цена контракта — два миллиона рублей.

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Администрация губернатора Пермского края объявила конкурс на оказание услуг по организации обслуживания и питания участников официальных мероприятий. На фуршеты запланировано потратить около 900 тысяч рублей, при этом блюда должны быть приготовлены в соответствии с пермским колоритом. «Оказание услуг по организации обслуживания визитов делегаций, протокольных и официальных мероприятий, проводимых в Пермском крае и городе Перми. Блюда всех форматов питания должны предполагать пермский колорит как в приготовлении, так и в оформлении. Начальная и максимальная контракта — 890 тысяч рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте «Сбербанк-АСТ». В меню указаны завтраки, обеды и кофе-брейки. Гостей мероприятий необходимо угощать кашами, блюдами из яиц, блинами, салатами, фруктами канапе, бутербродами и выпечкой. Среди напитков перечислены чай, кофе, соки и минеральная вода. Также по согласованию с заказчиком предусмотрена подача алкоголя. Обязательно наличие на фуршетах официантов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае проводится аукцион по поиску подрядчиков для организации питания с выездным обслуживанием и размещением постояльцев в номерах люксовых гостиниц. Максимальная цена контракта — два миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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