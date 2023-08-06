Пермские власти потратят сотни тысяч на фуршеты с местным колоритом

07 августа 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Фуршетное меню включает блины с различными начинками Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Администрация губернатора Пермского края объявила конкурс на оказание услуг по организации обслуживания и питания участников официальных мероприятий. На фуршеты запланировано потратить около 900 тысяч рублей, при этом блюда должны быть приготовлены в соответствии с пермским колоритом. «Оказание услуг по организации обслуживания визитов делегаций, протокольных и официальных мероприятий, проводимых в Пермском крае и городе Перми. Блюда всех форматов питания должны предполагать пермский колорит как в приготовлении, так и в оформлении. Начальная и максимальная контракта — 890 тысяч рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте «Сбербанк-АСТ». В меню указаны завтраки, обеды и кофе-брейки. Гостей мероприятий необходимо угощать кашами, блюдами из яиц, блинами, салатами, фруктами канапе, бутербродами и выпечкой. Среди напитков перечислены чай, кофе, соки и минеральная вода. Также по согласованию с заказчиком предусмотрена подача алкоголя. Обязательно наличие на фуршетах официантов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае проводится аукцион по поиску подрядчиков для организации питания с выездным обслуживанием и размещением постояльцев в номерах люксовых гостиниц. Максимальная цена контракта — два миллиона рублей.

Администрация губернатора Пермского края объявила конкурс на оказание услуг по организации обслуживания и питания участников официальных мероприятий. На фуршеты запланировано потратить около 900 тысяч рублей, при этом блюда должны быть приготовлены в соответствии с пермским колоритом. «Оказание услуг по организации обслуживания визитов делегаций, протокольных и официальных мероприятий, проводимых в Пермском крае и городе Перми. Блюда всех форматов питания должны предполагать пермский колорит как в приготовлении, так и в оформлении. Начальная и максимальная контракта — 890 тысяч рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте «Сбербанк-АСТ». В меню указаны завтраки, обеды и кофе-брейки. Гостей мероприятий необходимо угощать кашами, блюдами из яиц, блинами, салатами, фруктами канапе, бутербродами и выпечкой. Среди напитков перечислены чай, кофе, соки и минеральная вода. Также по согласованию с заказчиком предусмотрена подача алкоголя. Обязательно наличие на фуршетах официантов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае проводится аукцион по поиску подрядчиков для организации питания с выездным обслуживанием и размещением постояльцев в номерах люксовых гостиниц. Максимальная цена контракта — два миллиона рублей.