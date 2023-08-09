ФНС в ХМАО объявило набор сотрудников в трех муниципалитетах

ФНС в Сургуте, Лангепасе и Нефтеюганске ищет инспекторов и специалистов

Для всех кандидатов отсутствует требование к стажу работы на госслужбе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральная налоговая служба по ХМАО — Югре набирает сотрудников в межрайонные инспекции Сургута, Нефтеюганска и Лангепаса. Согласно данным на портале «Госслужба» ведомству требуются главные и старшие государственные налоговые инспекторы, а также главный специалист-эксперт в ИТ-отдел.

«В межрайонных инспекциях Лангепаса, Сургута и Нефтеюганска открыты вакансии на должности: главный и старший государственный налоговый инспектор, государственный налоговый инспектор и главный специалист-эксперт. Заработная плата главной группы должностей — от 40 580 до 89 900 рублей, старшей группы должностей — от 38 400 до 79 100 рублей, государственный налоговый инспектор — от 45 до 70 тысяч рублей и главный специалист-эксперт — от 40 до 62 тысяч рублей», — сообщается в объявлениях на сайте «Госслужба».

Для всех групп вакансий отсутствует требование к стажу и опыту работы на государственной службе. Кандидаты должны иметь уровень высшего образования не ниже бакалавриата. Для претендентов на должности в налоговую инспекцию Лангепаса документы на конкурс принимаются до 24 августа, налоговую инспекцию Нефтеюганска — до 21 августа, налоговую инспекцию Сургута — до 16 августа.

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