Пожарные не дали огню перекинуться на рядом стоящее здание
В Копейске Челябинской области 10 августа произошло возгорание неиспользуемого пристроя одного из производственных цехов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«10 августа в одном из производственных цехов в Копейске загорелся неэксплуатируемый пристрой. Сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона потушили пожар, не допустив распространения огня на здание», — сообщили в пресс-службе.
Из цеха самостоятельно эвакуировалось три человека. Пострадавших нет. Пожар тушили 21 человек личного состава и шесть единиц техники. Специалисты отделения дознания устанавливают причины возгорания.
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