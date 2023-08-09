В Копейске загорелся пристрой производственного цеха. Видео

10 августа 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Пожарные не дали огню перекинуться на рядом стоящее здание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Копейске Челябинской области 10 августа произошло возгорание неиспользуемого пристроя одного из производственных цехов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «10 августа в одном из производственных цехов в Копейске загорелся неэксплуатируемый пристрой. Сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона потушили пожар, не допустив распространения огня на здание», — сообщили в пресс-службе. Из цеха самостоятельно эвакуировалось три человека. Пострадавших нет. Пожар тушили 21 человек личного состава и шесть единиц техники. Специалисты отделения дознания устанавливают причины возгорания.

В Копейске Челябинской области 10 августа произошло возгорание неиспользуемого пристроя одного из производственных цехов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «10 августа в одном из производственных цехов в Копейске загорелся неэксплуатируемый пристрой. Сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона потушили пожар, не допустив распространения огня на здание», — сообщили в пресс-службе. Из цеха самостоятельно эвакуировалось три человека. Пострадавших нет. Пожар тушили 21 человек личного состава и шесть единиц техники. Специалисты отделения дознания устанавливают причины возгорания.