09 августа 2023

В Копейске загорелся пристрой производственного цеха. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, дым, пожар, происшествие, полиция, оцепление
Пожарные не дали огню перекинуться на рядом стоящее здание Фото:

В Копейске Челябинской области 10 августа произошло возгорание неиспользуемого пристроя одного из производственных цехов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«10 августа в одном из производственных цехов в Копейске загорелся неэксплуатируемый пристрой. Сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона потушили пожар, не допустив распространения огня на здание», — сообщили в пресс-службе.

Из цеха самостоятельно эвакуировалось три человека. Пострадавших нет. Пожар тушили 21 человек личного состава и шесть единиц техники. Специалисты отделения дознания устанавливают причины возгорания.

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В Копейске Челябинской области 10 августа произошло возгорание неиспользуемого пристроя одного из производственных цехов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «10 августа в одном из производственных цехов в Копейске загорелся неэксплуатируемый пристрой. Сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона потушили пожар, не допустив распространения огня на здание», — сообщили в пресс-службе. Из цеха самостоятельно эвакуировалось три человека. Пострадавших нет. Пожар тушили 21 человек личного состава и шесть единиц техники. Специалисты отделения дознания устанавливают причины возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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