В Челябинске столкнулись четыре автомобиля. Фото

15 августа 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД восстановили движение транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на Копейском шоссе 15 августа столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП один из авто заблокировал проезд трамваев, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска. «Около дома 60 по Копейскому шоссе 15 августа произошло ДТП с участием четырех автомобилей: двух автомобилей „Лада Ларгус“, „Тойоты Короллы“ и „УАЗ Пикап“. В результате одна из машин выехала на трамвайные пути и заблокировала проезд общественному транспорту», — пояснили в пресс-службе. В происшествии пострадавших нет. Машины получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно восстановили движение трамваев. В ДТП никто не пострадал Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска Автомобили повреждены Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска

В Челябинске на Копейском шоссе 15 августа столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП один из авто заблокировал проезд трамваев, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска. «Около дома 60 по Копейскому шоссе 15 августа произошло ДТП с участием четырех автомобилей: двух автомобилей „Лада Ларгус“, „Тойоты Короллы“ и „УАЗ Пикап“. В результате одна из машин выехала на трамвайные пути и заблокировала проезд общественному транспорту», — пояснили в пресс-службе. В происшествии пострадавших нет. Машины получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно восстановили движение трамваев.