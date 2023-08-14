14 августа 2023

В Челябинске столкнулись четыре автомобиля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, машина дпс, силовики, полиция, гибдд, дпс, гаи
Сотрудники ГИБДД восстановили движение транспорта Фото:

В Челябинске на Копейском шоссе 15 августа столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП один из авто заблокировал проезд трамваев, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

«Около дома 60 по Копейскому шоссе 15 августа произошло ДТП с участием четырех автомобилей: двух автомобилей „Лада Ларгус“, „Тойоты Короллы“ и „УАЗ Пикап“. В результате одна из машин выехала на трамвайные пути и заблокировала проезд общественному транспорту», — пояснили в пресс-службе.

В происшествии пострадавших нет. Машины получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно восстановили движение трамваев.

В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал
Фото:
Автомобили повреждены
Автомобили повреждены
Фото:

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В Челябинске на Копейском шоссе 15 августа столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП один из авто заблокировал проезд трамваев, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска. «Около дома 60 по Копейскому шоссе 15 августа произошло ДТП с участием четырех автомобилей: двух автомобилей „Лада Ларгус“, „Тойоты Короллы“ и „УАЗ Пикап“. В результате одна из машин выехала на трамвайные пути и заблокировала проезд общественному транспорту», — пояснили в пресс-службе. В происшествии пострадавших нет. Машины получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно восстановили движение трамваев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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