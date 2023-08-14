Сотрудники ГИБДД восстановили движение транспорта
В Челябинске на Копейском шоссе 15 августа столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП один из авто заблокировал проезд трамваев, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
«Около дома 60 по Копейскому шоссе 15 августа произошло ДТП с участием четырех автомобилей: двух автомобилей „Лада Ларгус“, „Тойоты Короллы“ и „УАЗ Пикап“. В результате одна из машин выехала на трамвайные пути и заблокировала проезд общественному транспорту», — пояснили в пресс-службе.
В происшествии пострадавших нет. Машины получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно восстановили движение трамваев.
В ДТП никто не пострадал
Автомобили повреждены
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