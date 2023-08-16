Зеленский заявил о нехватке дронов для ВСУ

Украинским бойцам не хватает беспилотников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, киевский режим увеличивает производство дронов.
«В каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов ставят вопрос о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне <…> Необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется», — заявил Зеленский. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. По его словам, на Украине начали наращивание производства дронов.
Ранее советник Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что у ВСУ нехватка вооружений для ведения боевых действий, передает телеканал 360. Он отметил, что из-за этого Украина не может защитить территорию.
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