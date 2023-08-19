Курганец пожаловался на арендатора, который губит рыбу в озере

Житель села Казаркино Макушинского округа (Курганская область) Николай Санин снова пожаловался на арендатора, который губит рыбу на озере Желтяк. Недовольства мужчина высказал в беседе с URA.RU.
«Арендатор прислал работников на озеро, которые к большому катеру привязали на трос железное приспособление типа бороны и утюжат водоем уже целый месяц. Все перепахали, на озеро смотреть страшно. Рыба гибнет», — сообщил Санин.
По словам местного жителя, сельчанам несколько лет назад запретили рыбалку на озере. Санин добавил, что жителям Казаркино можно только смотреть на то, как умирает рыба в арендованном водоеме. Он не знает, кто является арендатором озера.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, чтобы выяснить, когда и как проверялась деятельность арендатора на озере Желтяк. Ответ ожидается.
Ранее житель Казаркино фотографировал замор рыбы на озере Желтяк. Мертвой рыбой был завален берег водоема.
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