Курганец пожаловался на арендатора, который губит рыбу в озере

20 августа 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Курганец пожаловался на арендатора озера Желтяк Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель села Казаркино Макушинского округа (Курганская область) Николай Санин снова пожаловался на арендатора, который губит рыбу на озере Желтяк. Недовольства мужчина высказал в беседе с URA.RU. «Арендатор прислал работников на озеро, которые к большому катеру привязали на трос железное приспособление типа бороны и утюжат водоем уже целый месяц. Все перепахали, на озеро смотреть страшно. Рыба гибнет», — сообщил Санин. По словам местного жителя, сельчанам несколько лет назад запретили рыбалку на озере. Санин добавил, что жителям Казаркино можно только смотреть на то, как умирает рыба в арендованном водоеме. Он не знает, кто является арендатором озера. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, чтобы выяснить, когда и как проверялась деятельность арендатора на озере Желтяк. Ответ ожидается. Ранее житель Казаркино фотографировал замор рыбы на озере Желтяк. Мертвой рыбой был завален берег водоема.

Житель села Казаркино Макушинского округа (Курганская область) Николай Санин снова пожаловался на арендатора, который губит рыбу на озере Желтяк. Недовольства мужчина высказал в беседе с URA.RU. «Арендатор прислал работников на озеро, которые к большому катеру привязали на трос железное приспособление типа бороны и утюжат водоем уже целый месяц. Все перепахали, на озеро смотреть страшно. Рыба гибнет», — сообщил Санин. По словам местного жителя, сельчанам несколько лет назад запретили рыбалку на озере. Санин добавил, что жителям Казаркино можно только смотреть на то, как умирает рыба в арендованном водоеме. Он не знает, кто является арендатором озера. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, чтобы выяснить, когда и как проверялась деятельность арендатора на озере Желтяк. Ответ ожидается. Ранее житель Казаркино фотографировал замор рыбы на озере Желтяк. Мертвой рыбой был завален берег водоема.