19 августа 2023
18 августа 2023

Курганец пожаловался на арендатора, который губит рыбу в озере

© Служба новостей «URA.RU»
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Охота на водоплавающую дичь. Пермь, зорька, озеро, утиная охота, рассвет на озере
Курганец пожаловался на арендатора озера Желтяк Фото:

Житель села Казаркино Макушинского округа (Курганская область) Николай Санин снова пожаловался на арендатора, который губит рыбу на озере Желтяк. Недовольства мужчина высказал в беседе с URA.RU.

«Арендатор прислал работников на озеро, которые к большому катеру привязали на трос железное приспособление типа бороны и утюжат водоем уже целый месяц. Все перепахали, на озеро смотреть страшно. Рыба гибнет», — сообщил Санин.

По словам местного жителя, сельчанам несколько лет назад запретили рыбалку на озере. Санин добавил, что жителям Казаркино можно только смотреть на то, как умирает рыба в арендованном водоеме. Он не знает, кто является арендатором озера.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, чтобы выяснить, когда и как проверялась деятельность арендатора на озере Желтяк. Ответ ожидается.

Ранее житель Казаркино фотографировал замор рыбы на озере Желтяк. Мертвой рыбой был завален берег водоема.

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Житель села Казаркино Макушинского округа (Курганская область) Николай Санин снова пожаловался на арендатора, который губит рыбу на озере Желтяк. Недовольства мужчина высказал в беседе с URA.RU. «Арендатор прислал работников на озеро, которые к большому катеру привязали на трос железное приспособление типа бороны и утюжат водоем уже целый месяц. Все перепахали, на озеро смотреть страшно. Рыба гибнет», — сообщил Санин. По словам местного жителя, сельчанам несколько лет назад запретили рыбалку на озере. Санин добавил, что жителям Казаркино можно только смотреть на то, как умирает рыба в арендованном водоеме. Он не знает, кто является арендатором озера. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, чтобы выяснить, когда и как проверялась деятельность арендатора на озере Желтяк. Ответ ожидается. Ранее житель Казаркино фотографировал замор рыбы на озере Желтяк. Мертвой рыбой был завален берег водоема.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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