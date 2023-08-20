20 августа 2023
19 августа 2023

В каждой пятой челябинской вакансии предлагают зарплату от 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата от 100 тысяч рублей доступа в каждой пятой вакансии Фото:

В каждой пятой вакансии Челябинской области работодатели предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, обычно такие условия связаны с полным рабочим днем или вахтовой работой.

«В Челябинской области открыто 29 тысяч вакансий, из них 20% предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей. Чаще всего это полный рабочий день (51% вакансий) либо вахтовый метод занятости (35%)», — отметили специалисты платформы.

Заработать такие деньги можно в сферах строительства и недвижимости, металлургии, автобизнесе и тяжелом машиностроении. Среди специализаций, которым предлагают такой уровень оплаты труда, преобладают менеджеры по продажам, водители, машинисты и сварщики.

Топ вакансий возглавила вакансия менеджера по продажам зерновых культур с доходом от 350 тысяч рублей. Примерно на аналогичный уровень зарплаты может претендовать главный инженер ГОКа. Директор по строительству одной из фирм пообещали 200 — 500 тысяч рублей ежемесячно, а инженеру по ремонту и наладке САР и защиты паровых турбин — от 300 тысяч рублей до вычета налогов.

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В каждой пятой вакансии Челябинской области работодатели предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, обычно такие условия связаны с полным рабочим днем или вахтовой работой. «В Челябинской области открыто 29 тысяч вакансий, из них 20% предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей. Чаще всего это полный рабочий день (51% вакансий) либо вахтовый метод занятости (35%)», — отметили специалисты платформы. Заработать такие деньги можно в сферах строительства и недвижимости, металлургии, автобизнесе и тяжелом машиностроении. Среди специализаций, которым предлагают такой уровень оплаты труда, преобладают менеджеры по продажам, водители, машинисты и сварщики. Топ вакансий возглавила вакансия менеджера по продажам зерновых культур с доходом от 350 тысяч рублей. Примерно на аналогичный уровень зарплаты может претендовать главный инженер ГОКа. Директор по строительству одной из фирм пообещали 200 — 500 тысяч рублей ежемесячно, а инженеру по ремонту и наладке САР и защиты паровых турбин — от 300 тысяч рублей до вычета налогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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