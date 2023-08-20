В каждой пятой челябинской вакансии предлагают зарплату от 100 тысяч рублей

Зарплата от 100 тысяч рублей доступа в каждой пятой вакансии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В каждой пятой вакансии Челябинской области работодатели предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, обычно такие условия связаны с полным рабочим днем или вахтовой работой.

«В Челябинской области открыто 29 тысяч вакансий, из них 20% предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей. Чаще всего это полный рабочий день (51% вакансий) либо вахтовый метод занятости (35%)», — отметили специалисты платформы.

Заработать такие деньги можно в сферах строительства и недвижимости, металлургии, автобизнесе и тяжелом машиностроении. Среди специализаций, которым предлагают такой уровень оплаты труда, преобладают менеджеры по продажам, водители, машинисты и сварщики.

Топ вакансий возглавила вакансия менеджера по продажам зерновых культур с доходом от 350 тысяч рублей. Примерно на аналогичный уровень зарплаты может претендовать главный инженер ГОКа. Директор по строительству одной из фирм пообещали 200 — 500 тысяч рублей ежемесячно, а инженеру по ремонту и наладке САР и защиты паровых турбин — от 300 тысяч рублей до вычета налогов.