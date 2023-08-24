ООН недовольна действиями Киева на территории РФ

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Атака дронов, ул. Профсоюзная, 98, стр.6. Москва, эвакуация, перекрытие, полиция, оцепление
Розмари ДиКарлО сообщила, что атаки дронов ВСУ незаконны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ООН недовольны атаками украинских БПЛА по территории России и обстрелов ее приграничных регионов. Об этом заявила заместитель генсека всемирной организации Розмари ДиКарло. По ее словам, действия киевского режима нарушают закон.

«Мы также озабочены возможным эффектом для гражданских лиц в связи с обстрелами российской границы и атаками беспилотников внутри России», — сообщила ДиКарло, открывая заседание СБ ООН по Украине. Трансляцию проводит Ruptly. Представитель организации отметила, что действия ВСУ незаконны, они препятствуют оказанию гуманитарной помощи для нуждающихся.

Ранее сообщалось, что в Московской области были поражены два украинских дрона. Первый упал в Одинцовском районе, а второй в Истринском. В Ростове-на-Дону также произошли взрывы. Они были связаны с работой противовоздушной обороны. В аэропортах Москвы введен план «Ковер», передает «Царьград»

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ООН недовольны атаками украинских БПЛА по территории России и обстрелов ее приграничных регионов. Об этом заявила заместитель генсека всемирной организации Розмари ДиКарло. По ее словам, действия киевского режима нарушают закон. «Мы также озабочены возможным эффектом для гражданских лиц в связи с обстрелами российской границы и атаками беспилотников внутри России», — сообщила ДиКарло, открывая заседание СБ ООН по Украине. Трансляцию проводит Ruptly. Представитель организации отметила, что действия ВСУ незаконны, они препятствуют оказанию гуманитарной помощи для нуждающихся. Ранее сообщалось, что в Московской области были поражены два украинских дрона. Первый упал в Одинцовском районе, а второй в Истринском. В Ростове-на-Дону также произошли взрывы. Они были связаны с работой противовоздушной обороны. В аэропортах Москвы введен план «Ковер», передает «Царьград»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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