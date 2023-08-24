ООН недовольна действиями Киева на территории РФ

24 августа 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Розмари ДиКарлО сообщила, что атаки дронов ВСУ незаконны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ООН недовольны атаками украинских БПЛА по территории России и обстрелов ее приграничных регионов. Об этом заявила заместитель генсека всемирной организации Розмари ДиКарло. По ее словам, действия киевского режима нарушают закон. «Мы также озабочены возможным эффектом для гражданских лиц в связи с обстрелами российской границы и атаками беспилотников внутри России», — сообщила ДиКарло, открывая заседание СБ ООН по Украине. Трансляцию проводит Ruptly . Представитель организации отметила, что действия ВСУ незаконны, они препятствуют оказанию гуманитарной помощи для нуждающихся. Ранее сообщалось, что в Московской области были поражены два украинских дрона. Первый упал в Одинцовском районе, а второй в Истринском. В Ростове-на-Дону также произошли взрывы. Они были связаны с работой противовоздушной обороны. В аэропортах Москвы введен план «Ковер», передает «Царьград»

ООН недовольны атаками украинских БПЛА по территории России и обстрелов ее приграничных регионов. Об этом заявила заместитель генсека всемирной организации Розмари ДиКарло. По ее словам, действия киевского режима нарушают закон. «Мы также озабочены возможным эффектом для гражданских лиц в связи с обстрелами российской границы и атаками беспилотников внутри России», — сообщила ДиКарло, открывая заседание СБ ООН по Украине. Трансляцию проводит Ruptly. Представитель организации отметила, что действия ВСУ незаконны, они препятствуют оказанию гуманитарной помощи для нуждающихся. Ранее сообщалось, что в Московской области были поражены два украинских дрона. Первый упал в Одинцовском районе, а второй в Истринском. В Ростове-на-Дону также произошли взрывы. Они были связаны с работой противовоздушной обороны. В аэропортах Москвы введен план «Ковер», передает «Царьград»