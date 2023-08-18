В России хотят запретить публиковать видео атак дронов

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Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, stock, дрон
Роскомнадзор запретит распространять фото и видео с мест атак БПЛА Фото:

Рассматривается возможность введения закона, который запретит распространение фотографий и видео, связанных с обстрелами, атаками БПЛА и другими военными событиями, в СМИ и интернете, за исключением официальной информации, публикуемой Минобороны РФ. Об этом рассказали в пресс-службы Роскомнадзора.

«Есть готовность рассмотреть законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, а также атак дронов», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что под запрет также могут попасть другие военные события. В таком случае для опубликования будет разрешена официальная информация от Минобороны РФ.

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Рассматривается возможность введения закона, который запретит распространение фотографий и видео, связанных с обстрелами, атаками БПЛА и другими военными событиями, в СМИ и интернете, за исключением официальной информации, публикуемой Минобороны РФ. Об этом рассказали в пресс-службы Роскомнадзора. «Есть готовность рассмотреть законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, а также атак дронов», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что под запрет также могут попасть другие военные события. В таком случае для опубликования будет разрешена официальная информация от Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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