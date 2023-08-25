В Екатеринбурге 13 парков получат особый статус

25 августа 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Власти планируют защитить зеленые зоны в городе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мэрия Екатеринбурга планирует дать статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 13 паркам. В частности, «Зеленой роще». Это позволит сохранить их в том виде, в котором они есть, и предотвратит использование не по назначению, сообщает на официальном сайте пресс-служба мэрии. «Администрация намерена защитить еще 13 ООПТ местного значения. Это может быть реализовано с помощью четкого определения их географических границ. После актуализации территория лесопарков и скверов увеличится», — говорится в сообщении чиновников. Особый статус получат парк Камвольного комбината, «Зеленая роща», парк имени Чкалова, парк-стадион завода Химмаш, парк имени Павлика Морозова, парк имени 50-летия ВЛКСМ, парк Турбомоторного завода, парк по улице Чкалова, парк имени Энгельса, парк имени 50-летия Советской власти, бульвар по улице Ферганской, дендрологические парки на 8 Марта, 37а и на Первомайской, 87. Актуализация паспортов ООПТ позволит сохранить территории первозданном виде и предотвратит использование не по назначению.

Мэрия Екатеринбурга планирует дать статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 13 паркам. В частности, «Зеленой роще». Это позволит сохранить их в том виде, в котором они есть, и предотвратит использование не по назначению, сообщает на официальном сайте пресс-служба мэрии. «Администрация намерена защитить еще 13 ООПТ местного значения. Это может быть реализовано с помощью четкого определения их географических границ. После актуализации территория лесопарков и скверов увеличится», — говорится в сообщении чиновников. Особый статус получат парк Камвольного комбината, «Зеленая роща», парк имени Чкалова, парк-стадион завода Химмаш, парк имени Павлика Морозова, парк имени 50-летия ВЛКСМ, парк Турбомоторного завода, парк по улице Чкалова, парк имени Энгельса, парк имени 50-летия Советской власти, бульвар по улице Ферганской, дендрологические парки на 8 Марта, 37а и на Первомайской, 87. Актуализация паспортов ООПТ позволит сохранить территории первозданном виде и предотвратит использование не по назначению.