В Екатеринбурге 13 парков получат особый статус

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Парк «Зеленая роща». Екатеринбург, зима, зеленая роща, парк, виды екатеринбург
Власти планируют защитить зеленые зоны в городе Фото:

Мэрия Екатеринбурга планирует дать статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 13 паркам. В частности, «Зеленой роще». Это позволит сохранить их в том виде, в котором они есть, и предотвратит использование не по назначению, сообщает на официальном сайте пресс-служба мэрии.

«Администрация намерена защитить еще 13 ООПТ местного значения. Это может быть реализовано с помощью четкого определения их географических границ. После актуализации территория лесопарков и скверов увеличится», — говорится в сообщении чиновников.

Особый статус получат парк Камвольного комбината, «Зеленая роща», парк имени Чкалова, парк-стадион завода Химмаш, парк имени Павлика Морозова, парк имени 50-летия ВЛКСМ, парк Турбомоторного завода, парк по улице Чкалова, парк имени Энгельса, парк имени 50-летия Советской власти, бульвар по улице Ферганской, дендрологические парки на 8 Марта, 37а и на Первомайской, 87. Актуализация паспортов ООПТ позволит сохранить территории первозданном виде и предотвратит использование не по назначению.

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Мэрия Екатеринбурга планирует дать статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 13 паркам. В частности, «Зеленой роще». Это позволит сохранить их в том виде, в котором они есть, и предотвратит использование не по назначению, сообщает на официальном сайте пресс-служба мэрии. «Администрация намерена защитить еще 13 ООПТ местного значения. Это может быть реализовано с помощью четкого определения их географических границ. После актуализации территория лесопарков и скверов увеличится», — говорится в сообщении чиновников. Особый статус получат парк Камвольного комбината, «Зеленая роща», парк имени Чкалова, парк-стадион завода Химмаш, парк имени Павлика Морозова, парк имени 50-летия ВЛКСМ, парк Турбомоторного завода, парк по улице Чкалова, парк имени Энгельса, парк имени 50-летия Советской власти, бульвар по улице Ферганской, дендрологические парки на 8 Марта, 37а и на Первомайской, 87. Актуализация паспортов ООПТ позволит сохранить территории первозданном виде и предотвратит использование не по назначению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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