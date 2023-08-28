В Швеции обвинили пенсионера в шпионаже в пользу РФ

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По мнению прокуратуры, пенсионер шпионил в пользу РФ на протяжении девяти лет Фото:

Прокуратура Швеции предъявила обвинение 60-летнему гражданину Сергею Скворцову. Пенсионера обвиняют в шпионаже в пользу России. Мужчина имеет гражданство Швеции и России.

«60-летнему мужчине было предъявлено обвинение в проведении грубой незаконной разведывательной деятельности против двух стран в период с 2013 по 2022 год», — следует из заключения прокуратуры. Его приводит Reuters. Прокуроры заявляют, что задержанный действовал от лица РФ, и обвиняют его в передаче информации, которая могла бы повредить безопасности Швеции и США.

В конце мая этого года апелляционный суд Швеции подтвердил приговор двум гражданам страны за шпионаж в пользу России, передает RT. В 2023 году в Швеции заметили кита-белуху, которого также обвинили в шпионаже.

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Прокуратура Швеции предъявила обвинение 60-летнему гражданину Сергею Скворцову. Пенсионера обвиняют в шпионаже в пользу России. Мужчина имеет гражданство Швеции и России. «60-летнему мужчине было предъявлено обвинение в проведении грубой незаконной разведывательной деятельности против двух стран в период с 2013 по 2022 год», — следует из заключения прокуратуры. Его приводит Reuters. Прокуроры заявляют, что задержанный действовал от лица РФ, и обвиняют его в передаче информации, которая могла бы повредить безопасности Швеции и США. В конце мая этого года апелляционный суд Швеции подтвердил приговор двум гражданам страны за шпионаж в пользу России, передает RT. В 2023 году в Швеции заметили кита-белуху, которого также обвинили в шпионаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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