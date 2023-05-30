В Швеции испугались российской белухи-«шпиона»

30 мая 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Белуха Хвальдимир приплыла в Швецию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Швеция испугалась появления «российского шпиона» кита белухи Хвальдимир в своих водах. Об этом сообщила организация OneWhal, которая создана для наблюдения за этим животным. «Хвальдимир покинул норвежские воды и сейчас находится в Швеции», — сообщила она в своем twitter-аакаунте. Отмечается, что организация общается в данный момент с местными властями. В апреле 2019 года белуху обнаружили у берегов Норвегии. На животном было съемочное оборудование камеры GoPro. На креплениях было написано Equipment St Petersburg. Специалисты пришли к выводу, что белуха была обучена российскими работниками ВМС для ведения съемки. Ранее норвежское управление рыболовства заявило, что нельзя контактировать с Хвальдимиром. Из-за нахождения в густонаселенном районе животное могло получить травму из-за тесного контакта с жителями. Отмечалось, что Хвальдимир не боится людей. Белуха относится к виду зубатых китов из семейства нарваловых.

Швеция испугалась появления «российского шпиона» кита белухи Хвальдимир в своих водах. Об этом сообщила организация OneWhal, которая создана для наблюдения за этим животным. «Хвальдимир покинул норвежские воды и сейчас находится в Швеции», — сообщила она в своем twitter-аакаунте. Отмечается, что организация общается в данный момент с местными властями. В апреле 2019 года белуху обнаружили у берегов Норвегии. На животном было съемочное оборудование камеры GoPro. На креплениях было написано Equipment St Petersburg. Специалисты пришли к выводу, что белуха была обучена российскими работниками ВМС для ведения съемки. Ранее норвежское управление рыболовства заявило, что нельзя контактировать с Хвальдимиром. Из-за нахождения в густонаселенном районе животное могло получить травму из-за тесного контакта с жителями. Отмечалось, что Хвальдимир не боится людей. Белуха относится к виду зубатых китов из семейства нарваловых.