В Швеции испугались российской белухи-«шпиона»

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Океанариум "Дельфин". Екатеринбург, белуха
Белуха Хвальдимир приплыла в Швецию Фото:

Швеция испугалась появления «российского шпиона» кита белухи Хвальдимир в своих водах. Об этом сообщила организация OneWhal, которая создана для наблюдения за этим животным.

«Хвальдимир покинул норвежские воды и сейчас находится в Швеции», — сообщила она в своем twitter-аакаунте. Отмечается, что организация общается в данный момент с местными властями.

В апреле 2019 года белуху обнаружили у берегов Норвегии. На животном было съемочное оборудование камеры GoPro. На креплениях было написано Equipment St Petersburg. Специалисты пришли к выводу, что белуха была обучена российскими работниками ВМС для ведения съемки.

Ранее норвежское управление рыболовства заявило, что нельзя контактировать с Хвальдимиром. Из-за нахождения в густонаселенном районе животное могло получить травму из-за тесного контакта с жителями. Отмечалось, что Хвальдимир не боится людей. Белуха относится к виду зубатых китов из семейства нарваловых.

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Швеция испугалась появления «российского шпиона» кита белухи Хвальдимир в своих водах. Об этом сообщила организация OneWhal, которая создана для наблюдения за этим животным. «Хвальдимир покинул норвежские воды и сейчас находится в Швеции», — сообщила она в своем twitter-аакаунте. Отмечается, что организация общается в данный момент с местными властями. В апреле 2019 года белуху обнаружили у берегов Норвегии. На животном было съемочное оборудование камеры GoPro. На креплениях было написано Equipment St Petersburg. Специалисты пришли к выводу, что белуха была обучена российскими работниками ВМС для ведения съемки. Ранее норвежское управление рыболовства заявило, что нельзя контактировать с Хвальдимиром. Из-за нахождения в густонаселенном районе животное могло получить травму из-за тесного контакта с жителями. Отмечалось, что Хвальдимир не боится людей. Белуха относится к виду зубатых китов из семейства нарваловых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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