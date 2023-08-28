В Екатеринбурге мужчина хотел убить девушку топором и ножом

Мужчина поругался с женщиной и стал угрожать ей расправой
В Екатеринбурге в одной из квартир в микрорайоне Химмаш 41-летний мужчина угрожал расправой женщине топором и ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.
«В минувшие выходные 41-летний мужчина угрожал женщине топором и ножом в одной из квартир на Химмаше. До этого они поругались», — написали силовики на официальном сайте.
Инцидент произошел в ночь на 26 августа в квартире на улице Профсоюзной. Росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в дежурную часть полиции. Потерпевшая написала заявление по данному факту. О состоянии здоровья женщины не сообщается.
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