28 августа 2023

В Екатеринбурге мужчина хотел убить девушку топором и ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 5. ХМАО, топор, оружие, дрова
Мужчина поругался с женщиной и стал угрожать ей расправой Фото:

В Екатеринбурге в одной из квартир в микрорайоне Химмаш 41-летний мужчина угрожал расправой женщине топором и ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

«В минувшие выходные 41-летний мужчина угрожал женщине топором и ножом в одной из квартир на Химмаше. До этого они поругались», — написали силовики на официальном сайте.

Инцидент произошел в ночь на 26 августа в квартире на улице Профсоюзной. Росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в дежурную часть полиции. Потерпевшая написала заявление по данному факту. О состоянии здоровья женщины не сообщается.

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В Екатеринбурге в одной из квартир в микрорайоне Химмаш 41-летний мужчина угрожал расправой женщине топором и ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. «В минувшие выходные 41-летний мужчина угрожал женщине топором и ножом в одной из квартир на Химмаше. До этого они поругались», — написали силовики на официальном сайте. Инцидент произошел в ночь на 26 августа в квартире на улице Профсоюзной. Росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в дежурную часть полиции. Потерпевшая написала заявление по данному факту. О состоянии здоровья женщины не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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