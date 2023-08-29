Губернатор Махонин устроил публичный разнос трем мэрам

Губернатор Пермского края раскритиковал мэров за долги за газ
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Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин остался недоволен работой мэров Фото:

На заседании Совета глав муниципалитетов губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал мэров трех городов. В уровне компетентности руководителей Александровска, Кизела и Чусового глава региона усомнился из-за увеличившихся в территориях долгов за газ.

«За газ прирост долгов — Кизел, Александровск и Чусовой. Я сильно недоволен этой историей. Вы сказали, что дали гарантии, что вопрос этот выправите. Я сегодня с газовиками встречался — мы зафиксировали, что план-график я не корректирую. Как хотите, так и исполняйте — это зона вашей ответственности. По итогам будем смотреть компетентность», — обратился Махонин к мэрам. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос о долгах на заседании Совета подняли после доклада министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Прикамья Артема Балахнина о подготовке региона к отопительному сезону. По его словам, сейчас край готов примерно на 90%. При этом перед ресурсоснабжающими организациями есть долги в 11,2 млрд рублей. Бюджетные организации должны за услуги ЖКХ почти 257 млн рублей.

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На заседании Совета глав муниципалитетов губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал мэров трех городов. В уровне компетентности руководителей Александровска, Кизела и Чусового глава региона усомнился из-за увеличившихся в территориях долгов за газ. «За газ прирост долгов — Кизел, Александровск и Чусовой. Я сильно недоволен этой историей. Вы сказали, что дали гарантии, что вопрос этот выправите. Я сегодня с газовиками встречался — мы зафиксировали, что план-график я не корректирую. Как хотите, так и исполняйте — это зона вашей ответственности. По итогам будем смотреть компетентность», — обратился Махонин к мэрам. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте». Вопрос о долгах на заседании Совета подняли после доклада министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Прикамья Артема Балахнина о подготовке региона к отопительному сезону. По его словам, сейчас край готов примерно на 90%. При этом перед ресурсоснабжающими организациями есть долги в 11,2 млрд рублей. Бюджетные организации должны за услуги ЖКХ почти 257 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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