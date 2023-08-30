Гусак сообщил, что в регионе на железной дороге произошло девять диверсий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с начала СВО было зафиксировано девять диверсий на железной дороге. Об этом заявил 31 августа и. о. министра общественной безопасности региона Владимир Гусак на пресс-конференции, организованной Центром управления регионом (ЦУР), передает корреспондент URA.RU.

«Второй год мы живем в условиях спецоперации. Когда одни совершают героические подвиги, другие — диверсионные акты, предавая Родину. Зафиксировано девять диверсий на Южноуральской железной дороге за 2023 год. Все факты раскрыты, виновные привлекаются к уголовной ответственности», — сообщил Гусак.

Подробности инцидентов не раскрываются из-за тайны следствия. Руководитель Аппарата антитеррористической комиссии области Олег Семкин заявил, что всех виновных ожидает лишение свободы. Ключевую роль в таких преступлениях играет интернет.

«Ключевую роль играет интернет. Видим две основных модели преступников. Одни — попавшие под влияние проукраинской пропаганды. Другие — вербовщики служб Украины. Люди идут на преступление по приказу куратора ради вознаграждения. Мошенники также представляются правоохранительным органами России и говорят обманутым, что они могут помочь в борьбе с врагом, выполнив указания», — пояснил Семкин.

Спикер добавил, что официальные органы никогда не станут связываться с гражданами с помощью соцсетей или мессенджеров. Чаще всего жертвами вербовщиков становится молодежь, уточнила замначальника следственного управления Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте Екатерина Ушакова.

«Группа риска — это радикальная молодежь. Наиболее часто страдают релейные шкафы. Случаи квалифицируются по статье 267 УК РФ с 14-летнего возраста. Статьи могут переквалифицироваться в диверсию (от десяти лет до пожизненного), она применяется с 16-летнего возраста», — сообщила Ушакова.

Олег Семкин уточнил, что диверсанты часто являются жертвами мошенников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В группе риска находятся молодые люди, пояснила Екатерина Ушакова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU