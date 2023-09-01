Боец проводил двух сыновей в первый и седьмой классы и возвращается на передовую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участник СВО из села Еманжелинка Еткульского района (Челябинская область) отвел двух сыновей в школу и возвращается из отпуска на фронт. Об этом URA.RU сообщила 1 сентября супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина в своих социальных сетях.

«Михаил Падерин из села Еманжелинка, водитель-электрик многофункционального беспилотного комплекса „Орлан-10“ прибыл в двухнедельный отпуск на Родину к семье. 1 сентября он отвел в школу двух сыновей — в первый и седьмой классы. Скоро он возвращается на фронт», — написала Текслер на личной страничке в соцсети «ВКонтакте».

Первая леди региона отметила, что боец, награжденный за участие в боевых действиях под Кременной, поедет обратно на передовую за рулем УАЗ Hanter. Этот автомобиль по просьбе военнослужащих войсковой части №78064 приобрел «Фонд 2020».

Ирина Текслер передала бойцам СВО УАЗ Hanter, который приобрел «Фонд 2020» Фото: Ирина Текслер на личной страничке в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/itexler