Челябинский боец СВО отвел детей в школу и возвращается на фронт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , амуниция, военкомат, рюкзак, вещмешок, коврик, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Боец проводил двух сыновей в первый и седьмой классы и возвращается на передовую Фото:

Участник СВО из села Еманжелинка Еткульского района (Челябинская область) отвел двух сыновей в школу и возвращается из отпуска на фронт. Об этом URA.RU сообщила 1 сентября супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина в своих социальных сетях.

«Михаил Падерин из села Еманжелинка, водитель-электрик многофункционального беспилотного комплекса „Орлан-10“ прибыл в двухнедельный отпуск на Родину к семье. 1 сентября он отвел в школу двух сыновей — в первый и седьмой классы. Скоро он возвращается на фронт», — написала Текслер на личной страничке в соцсети «ВКонтакте».

Первая леди региона отметила, что боец, награжденный за участие в боевых действиях под Кременной, поедет обратно на передовую за рулем УАЗ Hanter. Этот автомобиль по просьбе военнослужащих войсковой части №78064 приобрел «Фонд 2020».

Ирина Текслер передала бойцам СВО УАЗ Hanter, который приобрел «Фонд 2020»
Ирина Текслер передала бойцам СВО УАЗ Hanter, который приобрел «Фонд 2020»
Фото:
Михаил Падерин участвовал в боях за Кременную и получил награду
Михаил Падерин участвовал в боях за Кременную и получил награду
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участник СВО из села Еманжелинка Еткульского района (Челябинская область) отвел двух сыновей в школу и возвращается из отпуска на фронт. Об этом URA.RU сообщила 1 сентября супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина в своих социальных сетях. «Михаил Падерин из села Еманжелинка, водитель-электрик многофункционального беспилотного комплекса „Орлан-10“ прибыл в двухнедельный отпуск на Родину к семье. 1 сентября он отвел в школу двух сыновей — в первый и седьмой классы. Скоро он возвращается на фронт», — написала Текслер на личной страничке в соцсети «ВКонтакте». Первая леди региона отметила, что боец, награжденный за участие в боевых действиях под Кременной, поедет обратно на передовую за рулем УАЗ Hanter. Этот автомобиль по просьбе военнослужащих войсковой части №78064 приобрел «Фонд 2020».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...