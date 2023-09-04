Полпред Якушев рассказал лидеру ЛДПР Слуцкому о важной потребности в УрФО. Фото

Полпред Якушев провел встречу с лидером ЛДПР Слуцким
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Пресс-конференция правительства. Тюмень , якушев владимир
Владимир Якушев провел рабочую встречу с Леонидом Слуцким Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев встретился с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким и обсудил, в частности, экономику Уральского федерального округа. Одна из главных потребностей в этой сфере — новые кадры для промышленных предприятий, сообщает пресс-служба полпреда на официальном сайте.

«В регионах налажено взаимодействие между ссузами и вузами и промышленными предприятиями по линии подготовки кадров. Нам важно создать такую систему, при которой большая часть выпускников трудоустраивалась бы по специальностям на наши промышленные предприятия», — подчеркнул Владимир Якушев. Он также добавил, что промышленные предприятия работают стабильно и в целом экономика УрФО устойчива — регионы формирует почти 40% федерального бюджета.

Леонид Слуцкий, в свою очередь, поблагодарил полпреда за контакт и сотрудничество и отметил, что сегодняшняя встреча нужна «для сверки часов». «Урал был и остается опорой, хребтом России. Мы со своей стороны готовы поддержать все проекты, направленные на его развитие и процветание», — заверил Слуцкий.

Владимир Якушев и Леонид Слуцкий обсуждали хода избирательных кампаний в регионах УрФО, подготовку кадров для промышленных предприятий и вклад субъектов в поддержку СВО
Владимир Якушев и Леонид Слуцкий обсуждали хода избирательных кампаний в регионах УрФО, подготовку кадров для промышленных предприятий и вклад субъектов в поддержку СВО
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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев встретился с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким и обсудил, в частности, экономику Уральского федерального округа. Одна из главных потребностей в этой сфере — новые кадры для промышленных предприятий, сообщает пресс-служба полпреда на официальном сайте. «В регионах налажено взаимодействие между ссузами и вузами и промышленными предприятиями по линии подготовки кадров. Нам важно создать такую систему, при которой большая часть выпускников трудоустраивалась бы по специальностям на наши промышленные предприятия», — подчеркнул Владимир Якушев. Он также добавил, что промышленные предприятия работают стабильно и в целом экономика УрФО устойчива — регионы формирует почти 40% федерального бюджета. Леонид Слуцкий, в свою очередь, поблагодарил полпреда за контакт и сотрудничество и отметил, что сегодняшняя встреча нужна «для сверки часов». «Урал был и остается опорой, хребтом России. Мы со своей стороны готовы поддержать все проекты, направленные на его развитие и процветание», — заверил Слуцкий.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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