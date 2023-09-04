Полпред Якушев провел встречу с лидером ЛДПР Слуцким

Владимир Якушев провел рабочую встречу с Леонидом Слуцким Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев встретился с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким и обсудил, в частности, экономику Уральского федерального округа. Одна из главных потребностей в этой сфере — новые кадры для промышленных предприятий, сообщает пресс-служба полпреда на официальном сайте.

«В регионах налажено взаимодействие между ссузами и вузами и промышленными предприятиями по линии подготовки кадров. Нам важно создать такую систему, при которой большая часть выпускников трудоустраивалась бы по специальностям на наши промышленные предприятия», — подчеркнул Владимир Якушев. Он также добавил, что промышленные предприятия работают стабильно и в целом экономика УрФО устойчива — регионы формирует почти 40% федерального бюджета.

Леонид Слуцкий, в свою очередь, поблагодарил полпреда за контакт и сотрудничество и отметил, что сегодняшняя встреча нужна «для сверки часов». «Урал был и остается опорой, хребтом России. Мы со своей стороны готовы поддержать все проекты, направленные на его развитие и процветание», — заверил Слуцкий.