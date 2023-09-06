Власти обсудят с жителями ликвидацию свалки вблизи Кунгурской ледяной пещеры

Все работы по рекультивации свалки должны завершиться в 2025 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Рекультивация свалки вблизи Кунгурской ледяной пещеры (Пермский край) потребует проведения дополнительной государственной экологической экспертизы. Сейчас местные власти проводят общественные обсуждения по этому вопросу. Информация размещена на сайте Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

«Общественные обсуждения. Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: „Рекультивация свалки хозяйственно-бытовых отходов, г. Кунгур“. Место реализации: Пермский край, г. Кунгур, Березовский тракт, 3 км.», — указано на сайте надзорного ведомства.

Заказчиком проведения публичных обсуждений является управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа. Они продлится до 17 сентября. Работы по рекультивации свалки в Кунгуре стартовали в мае этого года. В министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, URA.RU рассказали, что в процессе работ возникла необходимость изменения проектной документации.

«Возникла необходимость перепроектирования объекта в части работ по утилизации свалочного фильтрата. После окончания общественных обсуждений будет проведена государственная экологическая экспертиза изменений в проектную документацию. Затем работы по рекультивации свалки продолжатся», — отметили в минприроды Прикамья.

Указанная свалка расположена вблизи историко-природного комплекса регионального значения «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». Рекультивация объекта накопленного вреда ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна». Стоимость работ превышает 320 млн рублей. Работы должны завершиться в 2025 году.