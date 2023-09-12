В Тамбовской области мать и дочка смертельно отравились продуктами из магазина

В Тамбовской области мать и ее восьмилетняя дочка умерли из-за пищевого отравления. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По предварительным данным, мать с дочерью скончались в результате пищевого отравления. Еще один ребенок из этой семьи — 13-летняя девочка госпитализирована в лечебное учреждение», — говорится
Следствие возбудило уголовное дело по статье о производстве хранении и сбыте продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Установление обстоятельств, а также причин случившегося находится под контролем прокуратуры области.
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