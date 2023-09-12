В Тамбовской области мать и дочка смертельно отравились продуктами из магазина 12 сентября 2023 в 16:01 Размер текста - 17 + Одна из дочерей погибшей женщины была госпитализирована из-за отравления Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тамбовской области мать и ее восьмилетняя дочка умерли из-за пищевого отравления. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По предварительным данным, мать с дочерью скончались в результате пищевого отравления. Еще один ребенок из этой семьи — 13-летняя девочка госпитализирована в лечебное учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram. Следствие возбудило уголовное дело по статье о производстве хранении и сбыте продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Установление обстоятельств, а также причин случившегося находится под контролем прокуратуры области. В Тамбовской области мать и ее восьмилетняя дочка умерли из-за пищевого отравления. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По предварительным данным, мать с дочерью скончались в результате пищевого отравления. Еще один ребенок из этой семьи — 13-летняя девочка госпитализирована в лечебное учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram. Следствие возбудило уголовное дело по статье о производстве хранении и сбыте продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Установление обстоятельств, а также причин случившегося находится под контролем прокуратуры области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям