В Тамбовской области мать и дочка смертельно отравились продуктами из магазина

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Одна из дочерей погибшей женщины была госпитализирована из-за отравления Фото:

В Тамбовской области мать и ее восьмилетняя дочка умерли из-за пищевого отравления. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По предварительным данным, мать с дочерью скончались в результате пищевого отравления. Еще один ребенок из этой семьи — 13-летняя девочка госпитализирована в лечебное учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о производстве хранении и сбыте продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Установление обстоятельств, а также причин случившегося находится под контролем прокуратуры области.

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В Тамбовской области мать и ее восьмилетняя дочка умерли из-за пищевого отравления. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По предварительным данным, мать с дочерью скончались в результате пищевого отравления. Еще один ребенок из этой семьи — 13-летняя девочка госпитализирована в лечебное учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram. Следствие возбудило уголовное дело по статье о производстве хранении и сбыте продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Установление обстоятельств, а также причин случившегося находится под контролем прокуратуры области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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