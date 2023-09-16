16 сентября 2023

В свердловском городе распродают страусиную ферму

В Ревде распродают животных из закрывшейся страусиной фермы
© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, зоопарк, страусы
Желающие могут купить семью страусов Фото:

В Ревде (Свердловская область) в связи с закрытием страусиной фермы распродают птиц и разную живность. Об этом сообщили владельцы.

«Наша ферма больше не может существовать в городе. Спасибо всем, кто поддерживал наше дело. Убедительная просьба не спрашивать, почему это произошло, самому очень больно это осознавать. Желающие могут приобрести семью страусов, хорьков, черепах красноухих с аквариумом, петухов редких пород», — написал владелец на странице фермы «Ревдинский страус» в соцсети «ВКонтакте».

Страусиная ферма была открыта для посещения. Там можно было покормить животных и сфотографироваться с ними.

Ранее URA.RU сообщало о продаже фермы Бисерти (Свердловская область). На территории хозяйства находятся вольеры с оленями, баранами и другими животными.

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В Ревде (Свердловская область) в связи с закрытием страусиной фермы распродают птиц и разную живность. Об этом сообщили владельцы. «Наша ферма больше не может существовать в городе. Спасибо всем, кто поддерживал наше дело. Убедительная просьба не спрашивать, почему это произошло, самому очень больно это осознавать. Желающие могут приобрести семью страусов, хорьков, черепах красноухих с аквариумом, петухов редких пород», — написал владелец на странице фермы «Ревдинский страус» в соцсети «ВКонтакте». Страусиная ферма была открыта для посещения. Там можно было покормить животных и сфотографироваться с ними. Ранее URA.RU сообщало о продаже фермы Бисерти (Свердловская область). На территории хозяйства находятся вольеры с оленями, баранами и другими животными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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