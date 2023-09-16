В свердловском городе распродают страусиную ферму

В Ревде распродают животных из закрывшейся страусиной фермы

17 сентября 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Желающие могут купить семью страусов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ревде (Свердловская область) в связи с закрытием страусиной фермы распродают птиц и разную живность. Об этом сообщили владельцы. «Наша ферма больше не может существовать в городе. Спасибо всем, кто поддерживал наше дело. Убедительная просьба не спрашивать, почему это произошло, самому очень больно это осознавать. Желающие могут приобрести семью страусов, хорьков, черепах красноухих с аквариумом, петухов редких пород», — написал владелец на странице фермы «Ревдинский страус» в соцсети «ВКонтакте». Страусиная ферма была открыта для посещения. Там можно было покормить животных и сфотографироваться с ними. Ранее URA.RU сообщало о продаже фермы Бисерти (Свердловская область). На территории хозяйства находятся вольеры с оленями, баранами и другими животными.

В Ревде (Свердловская область) в связи с закрытием страусиной фермы распродают птиц и разную живность. Об этом сообщили владельцы. «Наша ферма больше не может существовать в городе. Спасибо всем, кто поддерживал наше дело. Убедительная просьба не спрашивать, почему это произошло, самому очень больно это осознавать. Желающие могут приобрести семью страусов, хорьков, черепах красноухих с аквариумом, петухов редких пород», — написал владелец на странице фермы «Ревдинский страус» в соцсети «ВКонтакте». Страусиная ферма была открыта для посещения. Там можно было покормить животных и сфотографироваться с ними. Ранее URA.RU сообщало о продаже фермы Бисерти (Свердловская область). На территории хозяйства находятся вольеры с оленями, баранами и другими животными.