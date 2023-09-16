Свердловчане устроили драку в электричке «Екатеринбург — Нижний Тагил». Видео

17 сентября 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

Драка произошла в вагоне электрички по маршруту «Екатеринбург — Нижний Тагил» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пассажиры электрички по маршруту «Екатеринбург — Нижний Тагил» устроили драку в вагоне. Об этом сообщили в соцсети. «[Мужчины] ржали на весь вагон, люди начали уходить из вагона, а потом [началась драка]» — рассказали в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Видео с дракой появилось вечером 17 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Пассажиры электрички по маршруту «Екатеринбург — Нижний Тагил» устроили драку в вагоне. Об этом сообщили в соцсети. «[Мужчины] ржали на весь вагон, люди начали уходить из вагона, а потом [началась драка]» — рассказали в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Видео с дракой появилось вечером 17 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. На момент публикации новости ответ не поступил.