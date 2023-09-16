16 сентября 2023

Свердловчане устроили драку в электричке «Екатеринбург — Нижний Тагил». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка произошла в вагоне электрички по маршруту «Екатеринбург — Нижний Тагил» Фото:

Пассажиры электрички по маршруту «Екатеринбург — Нижний Тагил» устроили драку в вагоне. Об этом сообщили в соцсети.

«[Мужчины] ржали на весь вагон, люди начали уходить из вагона, а потом [началась драка]» — рассказали в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Видео с дракой появилось вечером 17 сентября.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Пассажиры электрички по маршруту «Екатеринбург — Нижний Тагил» устроили драку в вагоне. Об этом сообщили в соцсети. «[Мужчины] ржали на весь вагон, люди начали уходить из вагона, а потом [началась драка]» — рассказали в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Видео с дракой появилось вечером 17 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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