Драка произошла в вагоне электрички по маршруту «Екатеринбург — Нижний Тагил»
Пассажиры электрички по маршруту «Екатеринбург — Нижний Тагил» устроили драку в вагоне. Об этом сообщили в соцсети.
«[Мужчины] ржали на весь вагон, люди начали уходить из вагона, а потом [началась драка]» — рассказали в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Видео с дракой появилось вечером 17 сентября.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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