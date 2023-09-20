Армянин из Екатеринбурга рассказал о событиях в Ереване

Жителей Еревана встревожила ночь со штурмом здания правительства

В центр Еревана из-за беспорядков были стянуты силовики (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Прошедшая ночь в Ереване прошла очень неспокойно, центр города перекрыт, из-за чего люди испытывают сложности с проездом. Местные жители находятся в тревоге, рассказал URA.RU гражданин Армении Размик Григорян, который живет в Екатеринбурге.

«В Ереване у меня родные и друзья, с их слов знаю, что ночь прошла очень неспокойно, штурмовали здание правительства. Но это не военные акции, а именно политические — оппозиция разбила палаточный городок на площади, хочет свергнуть власть. Из-за этого перекрыт центр города, людям затруднительно добираться до работы», — рассказал Григорян.

По его словам, жители Еревана сильно встревожены происходящими событиями, но паники нет. «В Ереване к этому привыкли, там постоянно митинги, не то что в России. У местных жителей есть определенный иммунитет ко всему этому», — признался армянин.

По его словам, на границе с Арменией сохраняется спокойная обстановка. «Бомбили именно в Карабахе, там сейчас очень плохо, очень жутко», — добавил Григорян.

Операция в Нагорном Карабахе была начата Азербайджаном 19 сентября и продолжалась около суток. По сообщениям армянских СМИ, обстрелу подверглись Степанакерт, Шуша и ряд других населенных пунктов. Днем 20 сентября азербайджанское Минобороны заявило о достигнутой договоренности и приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе. Наиболее полная информация о происходящих событиях — в отдельном сюжете URA.RU.