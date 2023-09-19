Суд отказал жителю Магнитогорска в праве отдыхать летом

20 сентября 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

В отпуск мужчине придется ехать в декабре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Магнитогорска (Челябинская область) не смог в суде доказать свое право идти в отпуск летом. Об этом URA.RU сообщили 20 сентября в пресс-службе Орджоникидзевского суда Магнитогорска. «Мужчина работает в ООО „Сервис“. В 2021 и 2022 годах он записывался в отпуск на июль, однако работодатель предоставил ему отпуск осенью. В 2023 году по графику отпусков, составленному на предприятии, мужчина будет отдыхать в декабре. Истец посчитал непредоставление отпуска в летний период нарушением его прав», — сообщили в пресс-службе суда. Суд посчитал, что график отпусков в компании составляется вовремя, работник также был ознакомлен с ним своевременно. Кроме того, мужчина не относится к категории лиц, которым работодатель обязан предоставлять отпуск в любое удобное для него время. В иске мужчине было отказано.

Житель Магнитогорска (Челябинская область) не смог в суде доказать свое право идти в отпуск летом. Об этом URA.RU сообщили 20 сентября в пресс-службе Орджоникидзевского суда Магнитогорска. «Мужчина работает в ООО „Сервис“. В 2021 и 2022 годах он записывался в отпуск на июль, однако работодатель предоставил ему отпуск осенью. В 2023 году по графику отпусков, составленному на предприятии, мужчина будет отдыхать в декабре. Истец посчитал непредоставление отпуска в летний период нарушением его прав», — сообщили в пресс-службе суда. Суд посчитал, что график отпусков в компании составляется вовремя, работник также был ознакомлен с ним своевременно. Кроме того, мужчина не относится к категории лиц, которым работодатель обязан предоставлять отпуск в любое удобное для него время. В иске мужчине было отказано.