19 сентября 2023

Суд отказал жителю Магнитогорска в праве отдыхать летом

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт, багаж, путешествие, пассажир, чемодан, аэропорт игорь курчатов
В отпуск мужчине придется ехать в декабре Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область) не смог в суде доказать свое право идти в отпуск летом. Об этом URA.RU сообщили 20 сентября в пресс-службе Орджоникидзевского суда Магнитогорска.

«Мужчина работает в ООО „Сервис“. В 2021 и 2022 годах он записывался в отпуск на июль, однако работодатель предоставил ему отпуск осенью. В 2023 году по графику отпусков, составленному на предприятии, мужчина будет отдыхать в декабре. Истец посчитал непредоставление отпуска в летний период нарушением его прав», — сообщили в пресс-службе суда.

Суд посчитал, что график отпусков в компании составляется вовремя, работник также был ознакомлен с ним своевременно. Кроме того, мужчина не относится к категории лиц, которым работодатель обязан предоставлять отпуск в любое удобное для него время. В иске мужчине было отказано.

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Житель Магнитогорска (Челябинская область) не смог в суде доказать свое право идти в отпуск летом. Об этом URA.RU сообщили 20 сентября в пресс-службе Орджоникидзевского суда Магнитогорска. «Мужчина работает в ООО „Сервис“. В 2021 и 2022 годах он записывался в отпуск на июль, однако работодатель предоставил ему отпуск осенью. В 2023 году по графику отпусков, составленному на предприятии, мужчина будет отдыхать в декабре. Истец посчитал непредоставление отпуска в летний период нарушением его прав», — сообщили в пресс-службе суда. Суд посчитал, что график отпусков в компании составляется вовремя, работник также был ознакомлен с ним своевременно. Кроме того, мужчина не относится к категории лиц, которым работодатель обязан предоставлять отпуск в любое удобное для него время. В иске мужчине было отказано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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