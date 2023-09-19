Суд отказал жителю Магнитогорска в праве отдыхать летом

Житель Магнитогорска (Челябинская область) не смог в суде доказать свое право идти в отпуск летом. Об этом URA.RU сообщили 20 сентября в пресс-службе Орджоникидзевского суда Магнитогорска.
«Мужчина работает в ООО „Сервис“. В 2021 и 2022 годах он записывался в отпуск на июль, однако работодатель предоставил ему отпуск осенью. В 2023 году по графику отпусков, составленному на предприятии, мужчина будет отдыхать в декабре. Истец посчитал непредоставление отпуска в летний период нарушением его прав», — сообщили в пресс-службе суда.
Суд посчитал, что график отпусков в компании составляется вовремя, работник также был ознакомлен с ним своевременно. Кроме того, мужчина не относится к категории лиц, которым работодатель обязан предоставлять отпуск в любое удобное для него время. В иске мужчине было отказано.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.