22 сентября 2023

Два подростка на питбайке врезались во внедорожник на ЕКАД. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
В результате аварии у 17-летнего юноши перелом ключицы, а у 11-летней девочки ушиб головы (архивное фото) Фото:

Два подростка на питбайке врезались в стоящий на обочине Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) автомобиль Chery Tiggo. В результате аварии у 17-летнего юноши перелом ключицы, а у 11-летней девочки ушиб головы. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель за рулем питбайка допустил наезд на стоящее на обочине транспортное средство Chery Tiggo. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних: водитель и пассажир питбайка, из них 17-летний юноша получил перелом ключицы и ушиб головы, 11 летняя девочка ушиб головы и царапины на спине», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 14:50 23 сентября на 16 километре ЕКАД. Подростки в момент аварии находились без мотошлемов. Водитель внедорожника пояснил, что останавливался на обочине, чтобы заменить колесо.

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Два подростка на питбайке врезались в стоящий на обочине Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) автомобиль Chery Tiggo. В результате аварии у 17-летнего юноши перелом ключицы, а у 11-летней девочки ушиб головы. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель за рулем питбайка допустил наезд на стоящее на обочине транспортное средство Chery Tiggo. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних: водитель и пассажир питбайка, из них 17-летний юноша получил перелом ключицы и ушиб головы, 11 летняя девочка ушиб головы и царапины на спине», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 14:50 23 сентября на 16 километре ЕКАД. Подростки в момент аварии находились без мотошлемов. Водитель внедорожника пояснил, что останавливался на обочине, чтобы заменить колесо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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