Два подростка на питбайке врезались во внедорожник на ЕКАД. Фото 23 сентября 2023 в 22:10 Размер текста - 17 + В результате аварии у 17-летнего юноши перелом ключицы, а у 11-летней девочки ушиб головы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Два подростка на питбайке врезались в стоящий на обочине Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) автомобиль Chery Tiggo. В результате аварии у 17-летнего юноши перелом ключицы, а у 11-летней девочки ушиб головы. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель за рулем питбайка допустил наезд на стоящее на обочине транспортное средство Chery Tiggo. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних: водитель и пассажир питбайка, из них 17-летний юноша получил перелом ключицы и ушиб головы, 11 летняя девочка ушиб головы и царапины на спине», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 14:50 23 сентября на 16 километре ЕКАД. Подростки в момент аварии находились без мотошлемов. Водитель внедорожника пояснил, что останавливался на обочине, чтобы заменить колесо. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Два подростка на питбайке врезались в стоящий на обочине Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) автомобиль Chery Tiggo. В результате аварии у 17-летнего юноши перелом ключицы, а у 11-летней девочки ушиб головы. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель за рулем питбайка допустил наезд на стоящее на обочине транспортное средство Chery Tiggo. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних: водитель и пассажир питбайка, из них 17-летний юноша получил перелом ключицы и ушиб головы, 11 летняя девочка ушиб головы и царапины на спине», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 14:50 23 сентября на 16 километре ЕКАД. Подростки в момент аварии находились без мотошлемов. Водитель внедорожника пояснил, что останавливался на обочине, чтобы заменить колесо. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям