Два подростка на питбайке врезались в стоящий на обочине Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) автомобиль Chery Tiggo. В результате аварии у 17-летнего юноши перелом ключицы, а у 11-летней девочки ушиб головы. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель за рулем питбайка допустил наезд на стоящее на обочине транспортное средство Chery Tiggo. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних: водитель и пассажир питбайка, из них 17-летний юноша получил перелом ключицы и ушиб головы, 11 летняя девочка ушиб головы и царапины на спине», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла примерно в 14:50 23 сентября на 16 километре ЕКАД. Подростки в момент аварии находились без мотошлемов. Водитель внедорожника пояснил, что останавливался на обочине, чтобы заменить колесо.
Два подростка на питбайке врезались в стоящий на обочине Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) автомобиль Chery Tiggo. В результате аварии у 17-летнего юноши перелом ключицы, а у 11-летней девочки ушиб головы. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель за рулем питбайка допустил наезд на стоящее на обочине транспортное средство Chery Tiggo. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних: водитель и пассажир питбайка, из них 17-летний юноша получил перелом ключицы и ушиб головы, 11 летняя девочка ушиб головы и царапины на спине», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 14:50 23 сентября на 16 километре ЕКАД. Подростки в момент аварии находились без мотошлемов. Водитель внедорожника пояснил, что останавливался на обочине, чтобы заменить колесо.