Baza: салют ранил двух зрителей во время пиротехнического шоу в Москве. Фото

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В ходе пиротехнического шоу были ранены два человека, пишет Baza Фото:

Во время пиротехнического шоу в Москве, салют случайно попал в двух зрителей. Попадание привело к травмам, сообщает telegram-канал Baza.

«Салют прилетел по людям — пострадали мужчина и женщина», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что это произошло во время шоу, которое проходило в «Парке киноприключений Мастера Панина». Один из зарядов, который должен был быть направлен вверх, по ошибке наклонился и прилетел в сторону людей.

Женщина получила ожоги головы и шеи, а у мужчины диагностировали ушибленную рану щеки и ожог. Им пришлось ждать помощи более получаса, так как скорой помощи на мероприятии не было. Женщина была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского, чтобы получить необходимое лечение, заключили в telegram-канале.

Пострадавшая женщина после пиротехнического шоу в Москве
Пострадавшая женщина после пиротехнического шоу в Москве
Фото:

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Во время пиротехнического шоу в Москве, салют случайно попал в двух зрителей. Попадание привело к травмам, сообщает telegram-канал Baza. «Салют прилетел по людям — пострадали мужчина и женщина», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что это произошло во время шоу, которое проходило в «Парке киноприключений Мастера Панина». Один из зарядов, который должен был быть направлен вверх, по ошибке наклонился и прилетел в сторону людей. Женщина получила ожоги головы и шеи, а у мужчины диагностировали ушибленную рану щеки и ожог. Им пришлось ждать помощи более получаса, так как скорой помощи на мероприятии не было. Женщина была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского, чтобы получить необходимое лечение, заключили в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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