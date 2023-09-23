Во время пиротехнического шоу в Москве, салют случайно попал в двух зрителей. Попадание привело к травмам, сообщает telegram-канал Baza.
«Салют прилетел по людям — пострадали мужчина и женщина», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что это произошло во время шоу, которое проходило в «Парке киноприключений Мастера Панина». Один из зарядов, который должен был быть направлен вверх, по ошибке наклонился и прилетел в сторону людей.
Женщина получила ожоги головы и шеи, а у мужчины диагностировали ушибленную рану щеки и ожог. Им пришлось ждать помощи более получаса, так как скорой помощи на мероприятии не было. Женщина была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского, чтобы получить необходимое лечение, заключили в telegram-канале.
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