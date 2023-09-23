Baza: салют ранил двух зрителей во время пиротехнического шоу в Москве. Фото

23 сентября 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

В ходе пиротехнического шоу были ранены два человека, пишет Baza Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время пиротехнического шоу в Москве, салют случайно попал в двух зрителей. Попадание привело к травмам, сообщает telegram-канал Baza. «Салют прилетел по людям — пострадали мужчина и женщина», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что это произошло во время шоу, которое проходило в «Парке киноприключений Мастера Панина». Один из зарядов, который должен был быть направлен вверх, по ошибке наклонился и прилетел в сторону людей. Женщина получила ожоги головы и шеи, а у мужчины диагностировали ушибленную рану щеки и ожог. Им пришлось ждать помощи более получаса, так как скорой помощи на мероприятии не было. Женщина была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского, чтобы получить необходимое лечение, заключили в telegram-канале. Пострадавшая женщина после пиротехнического шоу в Москве Фото: telegram-канал Baza, t.me/bazabazon

Во время пиротехнического шоу в Москве, салют случайно попал в двух зрителей. Попадание привело к травмам, сообщает telegram-канал Baza. «Салют прилетел по людям — пострадали мужчина и женщина», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что это произошло во время шоу, которое проходило в «Парке киноприключений Мастера Панина». Один из зарядов, который должен был быть направлен вверх, по ошибке наклонился и прилетел в сторону людей. Женщина получила ожоги головы и шеи, а у мужчины диагностировали ушибленную рану щеки и ожог. Им пришлось ждать помощи более получаса, так как скорой помощи на мероприятии не было. Женщина была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского, чтобы получить необходимое лечение, заключили в telegram-канале.