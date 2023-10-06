06 октября 2023

В Перми водитель насмерть сбил двух пешеходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., пешеходный переход, знак аварийной остановки, дтп
Пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте Фото:

В Перми около автозаправки водитель насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. ДТП произошло вечером 6 октября.

«По предварительной информации, у Цимлянской, 40 водитель наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеходы скончались на месте происшествия», — сообщили в ведомстве изданию 59.ru.

По данным регионального МВД, погибли 66-летний мужчина и 33-летняя женщина. На данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.

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В Перми около автозаправки водитель насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. ДТП произошло вечером 6 октября. «По предварительной информации, у Цимлянской, 40 водитель наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеходы скончались на месте происшествия», — сообщили в ведомстве изданию 59.ru. По данным регионального МВД, погибли 66-летний мужчина и 33-летняя женщина. На данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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