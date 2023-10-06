В Перми водитель насмерть сбил двух пешеходов

07 октября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми около автозаправки водитель насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. ДТП произошло вечером 6 октября. «По предварительной информации, у Цимлянской, 40 водитель наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеходы скончались на месте происшествия», — сообщили в ведомстве изданию 59.ru. По данным регионального МВД, погибли 66-летний мужчина и 33-летняя женщина. На данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.

В Перми около автозаправки водитель насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. ДТП произошло вечером 6 октября. «По предварительной информации, у Цимлянской, 40 водитель наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеходы скончались на месте происшествия», — сообщили в ведомстве изданию 59.ru. По данным регионального МВД, погибли 66-летний мужчина и 33-летняя женщина. На данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.