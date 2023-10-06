В Перми водитель насмерть сбил двух пешеходов

Пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте
В Перми около автозаправки водитель насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. ДТП произошло вечером 6 октября.
«По предварительной информации, у Цимлянской, 40 водитель наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеходы скончались на месте происшествия», — сообщили в ведомстве изданию 59.ru.
По данным регионального МВД, погибли 66-летний мужчина и 33-летняя женщина. На данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.
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