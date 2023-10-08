В Свердловской области кадровый голод вырос в 1,6 раза за год

На одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 резюме, при этом год назад на одну вакансию приходилось 4 резюме. Кадровый голод за год вырос в 1,6 раза, сообщили URA.RU авторы исследования — компания Head Hunter.
«Наиболее остро он ощущается в профессиональной сфере „Автомобильный бизнес“, где на одну вакансию приходится всего 1,2 активных резюме. Также в топ вошли „Розничная торговля“ (1,4), „Рабочий персонал“ (1,5), „Строительство, недвижимость“ (1,7)», — говорится в исследования.
Усилился кадровый голод в производстве, медицине, продажах, транспортной сфере, туризме и сельском хозяйстве. Профицит кадров фиксируют лишь в четырех сферах: «Маркетинг, реклама, PR» (9,5 резюме на вакансию), «Высший и средний менеджмент» (10,4), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (11,7) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (16,3).
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