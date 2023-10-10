Focus: провал партии Шольца на выборах в Германии стал для него катастрофой

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Олаф Шольц, канцлер, stock
Поражение правящих партий Германии является крахом для Олафа Шольца, отметили обозреватели Фото:

Парламентские выборы в Берлине, в результате которых «Свободная демократическая партия» проиграла, стали «катастрофой» для правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом написали в издании Focus.

«Бавария и Гессен — это были небольшие выборы в Бундестаг. <…> Проиграли правящие в Берлине партии СвДП и Социал-демократическая партия. Для них это было не поражение, а катастрофа», — написали в статье.

В издании указали на то, что население Германии сомневается в том, что Шольц хороший лидер для страны. Единственный выход для канцлера — это полная перезагрузка его политики, отметили в материале.

Ранее стало известно о поражении правящих партий ФРГ на выборах в Бундестаг. По словам экспертов, победа фракции «Альтернатива для Германии» должна стать поводом для беспокойства для Украины, так как в европейских странах постепенно растет популярность пророссийски настроенных политиков, пишет RT.

Так, в начале октября сообщалось о победе на выборах в Словакии экс-премьер-министра Роберта Фицо. Еще во время предвыборной кампании он заявлял о намерении прекратить поддержку Киева, передает Life.

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Парламентские выборы в Берлине, в результате которых «Свободная демократическая партия» проиграла, стали «катастрофой» для правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом написали в издании Focus. «Бавария и Гессен — это были небольшие выборы в Бундестаг. <…> Проиграли правящие в Берлине партии СвДП и Социал-демократическая партия. Для них это было не поражение, а катастрофа», — написали в статье. В издании указали на то, что население Германии сомневается в том, что Шольц хороший лидер для страны. Единственный выход для канцлера — это полная перезагрузка его политики, отметили в материале. Ранее стало известно о поражении правящих партий ФРГ на выборах в Бундестаг. По словам экспертов, победа фракции «Альтернатива для Германии» должна стать поводом для беспокойства для Украины, так как в европейских странах постепенно растет популярность пророссийски настроенных политиков, пишет RT. Так, в начале октября сообщалось о победе на выборах в Словакии экс-премьер-министра Роберта Фицо. Еще во время предвыборной кампании он заявлял о намерении прекратить поддержку Киева, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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