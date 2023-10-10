Focus: провал партии Шольца на выборах в Германии стал для него катастрофой

Парламентские выборы в Берлине, в результате которых «Свободная демократическая партия» проиграла, стали «катастрофой» для правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом написали в издании Focus.
«Бавария и Гессен — это были небольшие выборы в Бундестаг. <…> Проиграли правящие в Берлине партии СвДП и Социал-демократическая партия. Для них это было не поражение, а катастрофа», —
В издании указали на то, что население Германии сомневается в том, что Шольц хороший лидер для страны. Единственный выход для канцлера — это полная перезагрузка его политики, отметили в материале.
Ранее стало известно о поражении правящих партий ФРГ на выборах в Бундестаг. По словам экспертов, победа фракции «Альтернатива для Германии» должна стать поводом для беспокойства для Украины, так как в европейских странах постепенно растет популярность пророссийски настроенных политиков, пишет RT.
Так, в начале октября сообщалось о победе на выборах в Словакии экс-премьер-министра Роберта Фицо. Еще во время предвыборной кампании он заявлял о намерении прекратить поддержку Киева, передает
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