Focus: провал партии Шольца на выборах в Германии стал для него катастрофой

10 октября 2023 в 08:14 Размер текста - 17 +

Поражение правящих партий Германии является крахом для Олафа Шольца, отметили обозреватели Фото: Официальный сайт президента Украины Парламентские выборы в Берлине, в результате которых «Свободная демократическая партия» проиграла, стали «катастрофой» для правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом написали в издании Focus. «Бавария и Гессен — это были небольшие выборы в Бундестаг. <…> Проиграли правящие в Берлине партии СвДП и Социал-демократическая партия. Для них это было не поражение, а катастрофа», — написали в статье. В издании указали на то, что население Германии сомневается в том, что Шольц хороший лидер для страны. Единственный выход для канцлера — это полная перезагрузка его политики, отметили в материале. Ранее стало известно о поражении правящих партий ФРГ на выборах в Бундестаг. По словам экспертов, победа фракции «Альтернатива для Германии» должна стать поводом для беспокойства для Украины, так как в европейских странах постепенно растет популярность пророссийски настроенных политиков, пишет RT. Так, в начале октября сообщалось о победе на выборах в Словакии экс-премьер-министра Роберта Фицо. Еще во время предвыборной кампании он заявлял о намерении прекратить поддержку Киева, передает Life .

Парламентские выборы в Берлине, в результате которых «Свободная демократическая партия» проиграла, стали «катастрофой» для правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом написали в издании Focus. «Бавария и Гессен — это были небольшие выборы в Бундестаг. <…> Проиграли правящие в Берлине партии СвДП и Социал-демократическая партия. Для них это было не поражение, а катастрофа», — написали в статье. В издании указали на то, что население Германии сомневается в том, что Шольц хороший лидер для страны. Единственный выход для канцлера — это полная перезагрузка его политики, отметили в материале. Ранее стало известно о поражении правящих партий ФРГ на выборах в Бундестаг. По словам экспертов, победа фракции «Альтернатива для Германии» должна стать поводом для беспокойства для Украины, так как в европейских странах постепенно растет популярность пророссийски настроенных политиков, пишет RT. Так, в начале октября сообщалось о победе на выборах в Словакии экс-премьер-министра Роберта Фицо. Еще во время предвыборной кампании он заявлял о намерении прекратить поддержку Киева, передает Life.