Задержанного ФСБ бывшего вице-мэра Челябинска оставили под арестом

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Слободской Владимир. Челябинск, слободской владимир
Владимир Слободский ждал процесса, находясь под домашним арестом Фото:

В Челябинске 10 октября стартовал процесс по делу задержанного ФСБ бывшего вице-мэра Владимира Слободского. На первом заседании суд оставил его под домашним арестом, передал корреспондент URA.RU из зала суда.

Гособвинитель предложил суду отложить заседание и продлить домашний арест. Слободский, в свою очередь, заявил, что надобность в домашнем аресте отпала: на пенсии он в любом случае не может повлиять на свидетелей, а материалы дела уже собраны.

«Уголовное дело строится на показаниях одного человека — Андрея Драчука, который уже скончался. За все шесть месяцев ареста я не нарушал наложенных обременений и полагаю, что изменение меры пресечения на запрет определенных действий был бы правомерным», — заметил экс-чиновник.

Тем не менее, вернувшийся из совещательной комнаты судья огласил решение оставить в отношении Слободского прежнюю меру пресечения со всеми ограничениями. На этом первое заседание окончилось.

Сотрудники областного УФСБ задержали Слободского в середине апреля. Его обвинили в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, будучи вице-мэром, он незаконно выделил землю одной из компаний под строительство многоэтажного дома в Советском районе Челябинска. Вину экс-чиновник не признал, и суда дожидался под домашним арестом.

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В Челябинске 10 октября стартовал процесс по делу задержанного ФСБ бывшего вице-мэра Владимира Слободского. На первом заседании суд оставил его под домашним арестом, передал корреспондент URA.RU из зала суда. Гособвинитель предложил суду отложить заседание и продлить домашний арест. Слободский, в свою очередь, заявил, что надобность в домашнем аресте отпала: на пенсии он в любом случае не может повлиять на свидетелей, а материалы дела уже собраны. «Уголовное дело строится на показаниях одного человека — Андрея Драчука, который уже скончался. За все шесть месяцев ареста я не нарушал наложенных обременений и полагаю, что изменение меры пресечения на запрет определенных действий был бы правомерным», — заметил экс-чиновник. Тем не менее, вернувшийся из совещательной комнаты судья огласил решение оставить в отношении Слободского прежнюю меру пресечения со всеми ограничениями. На этом первое заседание окончилось. Сотрудники областного УФСБ задержали Слободского в середине апреля. Его обвинили в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, будучи вице-мэром, он незаконно выделил землю одной из компаний под строительство многоэтажного дома в Советском районе Челябинска. Вину экс-чиновник не признал, и суда дожидался под домашним арестом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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