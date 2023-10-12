Мэрия Екатеринбурга судится с «королем госзаказа» из-за 2,7 млн рублей

Мэрия Екатеринбурга подала иск к компании «Стройтэк» из-за 2,7 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Краевая клиническая больница. Чита, строительство, рабочие, стройка
Земельный комитет мэрии взыскивает со строительной компании долг за аренду участка Фото:

Администрация Екатеринбурга подала иск к компании «Стройтэк», которая часто выигрывает тендеры на строительство и ремонт городских объектов. Сумма иска — 2,7 млн рублей, следует из картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии, речь идет о взыскании по инициативе земельного комитета со «Стройтэка» задолженности по аренде участка. Согласно данным сервиса СБИС, выручка компании за 2022 год составила 4,6 млрд рублей. «Стройтэк» является активным участником торгов. В частности, в мае компания выиграла тендер на строительство новой школы на улице Рощинской, а в 2022 году проводила капитальный ремонт больницы №6 и готовила проект стелы «Город трудовой доблести» возле ККТ «Космос».

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Администрация Екатеринбурга подала иск к компании «Стройтэк», которая часто выигрывает тендеры на строительство и ремонт городских объектов. Сумма иска — 2,7 млн рублей, следует из картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области. Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии, речь идет о взыскании по инициативе земельного комитета со «Стройтэка» задолженности по аренде участка. Согласно данным сервиса СБИС, выручка компании за 2022 год составила 4,6 млрд рублей. «Стройтэк» является активным участником торгов. В частности, в мае компания выиграла тендер на строительство новой школы на улице Рощинской, а в 2022 году проводила капитальный ремонт больницы №6 и готовила проект стелы «Город трудовой доблести» возле ККТ «Космос».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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