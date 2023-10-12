Мэрия Екатеринбурга судится с «королем госзаказа» из-за 2,7 млн рублей

Мэрия Екатеринбурга подала иск к компании «Стройтэк» из-за 2,7 млн рублей

12 октября 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Земельный комитет мэрии взыскивает со строительной компании долг за аренду участка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация Екатеринбурга подала иск к компании «Стройтэк», которая часто выигрывает тендеры на строительство и ремонт городских объектов. Сумма иска — 2,7 млн рублей, следует из картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области. Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии, речь идет о взыскании по инициативе земельного комитета со «Стройтэка» задолженности по аренде участка. Согласно данным сервиса СБИС, выручка компании за 2022 год составила 4,6 млрд рублей. «Стройтэк» является активным участником торгов. В частности, в мае компания выиграла тендер на строительство новой школы на улице Рощинской, а в 2022 году проводила капитальный ремонт больницы №6 и готовила проект стелы «Город трудовой доблести» возле ККТ «Космос».

Администрация Екатеринбурга подала иск к компании «Стройтэк», которая часто выигрывает тендеры на строительство и ремонт городских объектов. Сумма иска — 2,7 млн рублей, следует из картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области. Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии, речь идет о взыскании по инициативе земельного комитета со «Стройтэка» задолженности по аренде участка. Согласно данным сервиса СБИС, выручка компании за 2022 год составила 4,6 млрд рублей. «Стройтэк» является активным участником торгов. В частности, в мае компания выиграла тендер на строительство новой школы на улице Рощинской, а в 2022 году проводила капитальный ремонт больницы №6 и готовила проект стелы «Город трудовой доблести» возле ККТ «Космос».