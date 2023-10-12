Свердловский учитель обрушился с критикой на новый учебник истории Мединского

Алексей Гончаров раскритиковал новый учебник истории, который презентовал Владимир Мединский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Преподаватель истории из Екатеринбурга Алексей Гончаров («Учитель года — 2011») раскритиковал изменения, которые внесут в новый единый учебник истории для 10-го класса. В книге перепишут абзац о репрессированных в сталинское время народах. По мнению педагога, смысл сказанного от правок не изменится, но меняется тональность, придается специфическая эмоциональная окраска, которая делает параграф менее научным. Ранее учебное пособие было представлено помощником президента РФ Владимиром Мединским.

«Теми правками, которые я видел, я не очень доволен. Сам факт того, что учебник изменяется под влиянием отдельных политических деятелей, — это, на мой взгляд, не очень правильно. В том варианте, в котором учебник для 10-го класса представлен в Сети, никакого страшного оскорбления никому не наносится. Там приводится исторический факт, что имел место переход на сторону фашистов представителей определенных народностей», — говорится в сообщении telegram-канала Пространство «Фонд» | Екатеринбург.

Ранее URA.RU писало о том, что к 1 сентября 2024 года российские школьники получат новые учебники истории. В последней главе учебника будут рассмотрены события, связанные с проведением спецоперации на Украине. В пособиях будет учитываться история до настоящего времени, включая события до 2022 года.