Прокуратура просит свердловчан жаловаться на плохую воду

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Жалобы на плохую воду можно высказать на личном приеме у прокурора Фото:

Жителей Нижнего Тагила (Свердловская область) призывают жаловаться в прокуратуру на некачественную питьевую воду. Для этого на личную встречу с горожанами приедет высокопоставленный представитель надзорного ведомства из Екатеринбурга.

Во вторник, 17 октября, жители Нижнего Тагила смогут пожаловаться на качество воды начальнику отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики региональной прокуратуры Ивану Белякову. Он проведет личный прием горожан в Ленинской прокуратуре на проспекте Ленина, 28. Ожидается, что встречу посетит переизбранный накануне глава города Владислав Пинаев Начало приема запланировано на 14:30.

В конце прошлого года председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы тагильчан на качество питьевой воды, текущей из кранов. После этого он поручил возбудить уголовное дело — в итоге расследование прекратили. Следственный отдел по Тагилстроевскому району не увидел в этой ситуации преступного деяния.

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Жителей Нижнего Тагила (Свердловская область) призывают жаловаться в прокуратуру на некачественную питьевую воду. Для этого на личную встречу с горожанами приедет высокопоставленный представитель надзорного ведомства из Екатеринбурга. Во вторник, 17 октября, жители Нижнего Тагила смогут пожаловаться на качество воды начальнику отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики региональной прокуратуры Ивану Белякову. Он проведет личный прием горожан в Ленинской прокуратуре на проспекте Ленина, 28. Ожидается, что встречу посетит переизбранный накануне глава города Владислав Пинаев Начало приема запланировано на 14:30. В конце прошлого года председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы тагильчан на качество питьевой воды, текущей из кранов. После этого он поручил возбудить уголовное дело — в итоге расследование прекратили. Следственный отдел по Тагилстроевскому району не увидел в этой ситуации преступного деяния.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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