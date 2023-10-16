В Челябинской области в два раза выросло число вакансий для инвалидов

Инвалидам работодатели стали предлагать больше вакансий Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области в сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза выросло число вакансий для людей с инвалидностью. Об этом 17 октября рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.

«Интерес к соискателям с инвалидностью за год вырос в два раза. При этом в целом спрос на персонал в Челябинской области за этот период увеличился в 1,5 раза», — отметили в HeadHunter.

В настоящий момент в регионе открыто 1278 вакансий для инвалидов. При этом год назад предложений работы было всего 628. Чаще всего вакансии для людей с ограниченными возможностями здоровья открывают в сферах продаж и обслуживания клиентов (55% всех вакансий в категории), транспорта и логистики (15%), домашнего и обслуживающего персонала (13%), среди рабочих кадров (11%) и обслуживающего персонала (10%).

«Рост количества вакансий, доступных для соискателей с ограниченными возможностями здоровья, связан с двумя ключевыми факторами. Это кадровый голод и развитие технологий», — отметила руководитель внешних коммуникаций сервиса в регионах Анна Осипова.

При дефиците кадров работодатели расширили границы для подбора персонала, отказавшись от предубеждений. В то же время новые технологии позволили им более успешно адаптировать рабочие места под людей с ограниченными возможностями, отметила эксперт.