16 октября 2023

В Челябинской области в два раза выросло число вакансий для инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, инвалид, инвалидная коляска, маломобильный человек, перчатки защитные, передвижение
Инвалидам работодатели стали предлагать больше вакансий Фото:

В Челябинской области в сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза выросло число вакансий для людей с инвалидностью. Об этом 17 октября рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.

«Интерес к соискателям с инвалидностью за год вырос в два раза. При этом в целом спрос на персонал в Челябинской области за этот период увеличился в 1,5 раза», — отметили в HeadHunter.

В настоящий момент в регионе открыто 1278 вакансий для инвалидов. При этом год назад предложений работы было всего 628. Чаще всего вакансии для людей с ограниченными возможностями здоровья открывают в сферах продаж и обслуживания клиентов (55% всех вакансий в категории), транспорта и логистики (15%), домашнего и обслуживающего персонала (13%), среди рабочих кадров (11%) и обслуживающего персонала (10%).

«Рост количества вакансий, доступных для соискателей с ограниченными возможностями здоровья, связан с двумя ключевыми факторами. Это кадровый голод и развитие технологий», — отметила руководитель внешних коммуникаций сервиса в регионах Анна Осипова.

При дефиците кадров работодатели расширили границы для подбора персонала, отказавшись от предубеждений. В то же время новые технологии позволили им более успешно адаптировать рабочие места под людей с ограниченными возможностями, отметила эксперт.

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В Челябинской области в сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза выросло число вакансий для людей с инвалидностью. Об этом 17 октября рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter. «Интерес к соискателям с инвалидностью за год вырос в два раза. При этом в целом спрос на персонал в Челябинской области за этот период увеличился в 1,5 раза», — отметили в HeadHunter. В настоящий момент в регионе открыто 1278 вакансий для инвалидов. При этом год назад предложений работы было всего 628. Чаще всего вакансии для людей с ограниченными возможностями здоровья открывают в сферах продаж и обслуживания клиентов (55% всех вакансий в категории), транспорта и логистики (15%), домашнего и обслуживающего персонала (13%), среди рабочих кадров (11%) и обслуживающего персонала (10%). «Рост количества вакансий, доступных для соискателей с ограниченными возможностями здоровья, связан с двумя ключевыми факторами. Это кадровый голод и развитие технологий», — отметила руководитель внешних коммуникаций сервиса в регионах Анна Осипова. При дефиците кадров работодатели расширили границы для подбора персонала, отказавшись от предубеждений. В то же время новые технологии позволили им более успешно адаптировать рабочие места под людей с ограниченными возможностями, отметила эксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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