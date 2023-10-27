Челябинские заводы поставят запчасти в Беларусь

27 октября 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Производители автокомпонентов показали свой потенциал на Дне поставщика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заводы Челябинской области поставят автокомпоненты на Минский автозавод Беларуси. Как 27 октября сообщили в пресс-службе регионального минпрома, день поставщика прошел на автозаводе «Урал». «День поставщика, первый из серии, прошел на миасском автозаводе „Урал“. Предприятия региона, производящие различные комплектующие для автомобилестроения, презентовали свои возможности представителям Минского автомобильного завода», — рассказали в минпроме. На встрече свою продукцию показали восемь компаний. Среди них — ММК, «Кедр», «Трек», завод «Феррум», торговый дом «Росава» и другие. Металлурги являются поставщиками автолиста, другие производители изготавливают элементы подвески, рулевого управления, защиту картера двигателя, диски сцепления, автокресла и другую продукцию. Как отметил министр промышленности Павел Рыжий, в регионе стоят задачи поддержки заводов. Губернатор Алексей Текслер нацеливает на увеличение объемов производимой продукции и экспортного потенциала, содействие в создании новых кооперационных связей. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко побывал на автозаводе в октябре. Предприятие является крупнейшим в регионе импортером белорусской продукции. Серия Дней поставщика началась с завода «Урал» в Миассе Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области На встрече собралось восемь производителей Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области

Заводы Челябинской области поставят автокомпоненты на Минский автозавод Беларуси. Как 27 октября сообщили в пресс-службе регионального минпрома, день поставщика прошел на автозаводе «Урал». «День поставщика, первый из серии, прошел на миасском автозаводе „Урал“. Предприятия региона, производящие различные комплектующие для автомобилестроения, презентовали свои возможности представителям Минского автомобильного завода», — рассказали в минпроме. На встрече свою продукцию показали восемь компаний. Среди них — ММК, «Кедр», «Трек», завод «Феррум», торговый дом «Росава» и другие. Металлурги являются поставщиками автолиста, другие производители изготавливают элементы подвески, рулевого управления, защиту картера двигателя, диски сцепления, автокресла и другую продукцию. Как отметил министр промышленности Павел Рыжий, в регионе стоят задачи поддержки заводов. Губернатор Алексей Текслер нацеливает на увеличение объемов производимой продукции и экспортного потенциала, содействие в создании новых кооперационных связей. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко побывал на автозаводе в октябре. Предприятие является крупнейшим в регионе импортером белорусской продукции.