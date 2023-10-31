В Челябинском кинотеатре полностью обновится интерьер

В Челябинске проведут капитальный ремонт внутренних помещений и инженерных коммуникаций кинотеатра «Импульс». Подобного ремонта с полностью обновленным дизайном в киноцентре не было со дня основания, с 1974 года, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта внутренних помещений и инженерных коммуникаций муниципального киноцентра „Импульс“. Здание было построено в 1974 году. Капитального ремонта здания не проводилось», — сообщили в пресс-службе.
Единственный в Металлургическом районе Челябинска кинотеатр открыли в 2019 году. В 2022 году здание полностью отремонтировали снаружи, ему был возвращен исторический архитектурный облик. Закончить ремонт киноцентра планируется 2025 году.
«Импульс» — единственный в Металлургическом районе Челябинска кинотеатр
Фото: сайт администрации г. Челябинска
В 2022 году «Импульс» полностью отремонтировали снаружи, зданию был возвращен исторический архитектурный облик
Фото: сайт администрации г. Челябинска
Закончить ремонт киноцентра планируется 2025 году
Фото: сайт администрации г. Челябинска
Подобного ремонта в киноцентре не было со дня основания, с 1974 года
В Челябинске проведут капитальный ремонт внутренних помещений и инженерных коммуникаций кинотеатра «Импульс». Подобного ремонта с полностью обновленным дизайном в киноцентре не было со дня основания, с 1974 года, сообщили в пресс-службе мэрии. «Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта внутренних помещений и инженерных коммуникаций муниципального киноцентра „Импульс“. Здание было построено в 1974 году. Капитального ремонта здания не проводилось», — сообщили в пресс-службе. Единственный в Металлургическом районе Челябинска кинотеатр открыли в 2019 году. В 2022 году здание полностью отремонтировали снаружи, ему был возвращен исторический архитектурный облик. Закончить ремонт киноцентра планируется 2025 году.