В челябинском кинотеатре полностью обновится интерьер. Фото

В Челябинском кинотеатре полностью обновится интерьер

01 ноября 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Капитальный ремонт в здании не проводился с 1974 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске проведут капитальный ремонт внутренних помещений и инженерных коммуникаций кинотеатра «Импульс». Подобного ремонта с полностью обновленным дизайном в киноцентре не было со дня основания, с 1974 года, сообщили в пресс-службе мэрии. «Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта внутренних помещений и инженерных коммуникаций муниципального киноцентра „Импульс“. Здание было построено в 1974 году. Капитального ремонта здания не проводилось», — сообщили в пресс-службе. Единственный в Металлургическом районе Челябинска кинотеатр открыли в 2019 году. В 2022 году здание полностью отремонтировали снаружи, ему был возвращен исторический архитектурный облик. Закончить ремонт киноцентра планируется 2025 году. «Импульс» — единственный в Металлургическом районе Челябинска кинотеатр Фото: сайт администрации г. Челябинска В 2022 году «Импульс» полностью отремонтировали снаружи, зданию был возвращен исторический архитектурный облик Фото: сайт администрации г. Челябинска Закончить ремонт киноцентра планируется 2025 году Фото: сайт администрации г. Челябинска Подобного ремонта в киноцентре не было со дня основания, с 1974 года Фото: сайт администрации г. Челябинска

В Челябинске проведут капитальный ремонт внутренних помещений и инженерных коммуникаций кинотеатра «Импульс». Подобного ремонта с полностью обновленным дизайном в киноцентре не было со дня основания, с 1974 года, сообщили в пресс-службе мэрии. «Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта внутренних помещений и инженерных коммуникаций муниципального киноцентра „Импульс“. Здание было построено в 1974 году. Капитального ремонта здания не проводилось», — сообщили в пресс-службе. Единственный в Металлургическом районе Челябинска кинотеатр открыли в 2019 году. В 2022 году здание полностью отремонтировали снаружи, ему был возвращен исторический архитектурный облик. Закончить ремонт киноцентра планируется 2025 году.