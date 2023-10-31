31 октября 2023

В челябинском кинотеатре полностью обновится интерьер. Фото

В Челябинском кинотеатре полностью обновится интерьер
© Служба новостей «URA.RU»
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Мегаполис. Культурно развлекательный комплекс. Челябинск., кинотеатр, мегаполис
Капитальный ремонт в здании не проводился с 1974 года Фото:

В Челябинске проведут капитальный ремонт внутренних помещений и инженерных коммуникаций кинотеатра «Импульс». Подобного ремонта с полностью обновленным дизайном в киноцентре не было со дня основания, с 1974 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта внутренних помещений и инженерных коммуникаций муниципального киноцентра „Импульс“. Здание было построено в 1974 году. Капитального ремонта здания не проводилось», — сообщили в пресс-службе.

Единственный в Металлургическом районе Челябинска кинотеатр открыли в 2019 году. В 2022 году здание полностью отремонтировали снаружи, ему был возвращен исторический архитектурный облик. Закончить ремонт киноцентра планируется 2025 году.

«Импульс» — единственный в Металлургическом районе Челябинска кинотеатр
«Импульс» — единственный в Металлургическом районе Челябинска кинотеатр
Фото:
В 2022 году «Импульс» полностью отремонтировали снаружи, зданию был возвращен исторический архитектурный облик
В 2022 году «Импульс» полностью отремонтировали снаружи, зданию был возвращен исторический архитектурный облик
Фото:
Закончить ремонт киноцентра планируется 2025 году
Закончить ремонт киноцентра планируется 2025 году
Фото:
Подобного ремонта в киноцентре не было со дня основания, с 1974 года
Подобного ремонта в киноцентре не было со дня основания, с 1974 года
Фото:

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В Челябинске проведут капитальный ремонт внутренних помещений и инженерных коммуникаций кинотеатра «Импульс». Подобного ремонта с полностью обновленным дизайном в киноцентре не было со дня основания, с 1974 года, сообщили в пресс-службе мэрии. «Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта внутренних помещений и инженерных коммуникаций муниципального киноцентра „Импульс“. Здание было построено в 1974 году. Капитального ремонта здания не проводилось», — сообщили в пресс-службе. Единственный в Металлургическом районе Челябинска кинотеатр открыли в 2019 году. В 2022 году здание полностью отремонтировали снаружи, ему был возвращен исторический архитектурный облик. Закончить ремонт киноцентра планируется 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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