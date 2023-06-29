29 июня 2023

МИД РФ: выступления делегации США подтвердили правильность выхода РФ из ДОВСЕ

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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, совещание, дума, заседание, заксобрание, депутаты
Россия выйдет из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года, сообщили в МИД РФ Фото:

Антироссийские выступления делегаций США и их союзников на конференции по вопросам выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подтвердили правильность принятого решения российской стороны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам участия замглавы министерства Сергея Рябкова на этом собрании.

«Выступления делегаций США и их сателлитов, пронизанные антироссийской риторикой, лишь подтвердили правильность принятого Россией решения о выходе из договора», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что это произойдет 7 ноября. Отмечено, что именно Запад своими двойными стандартами подорвал конструктивную основу для сотрудничества.

По словам Рябкова, Запад не без тревоги отреагировал на выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, передает RT. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации РФ ДОВСЕ. В начале мая в Госдуме приняли закон о денонсации ДОВСЕ. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации

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Антироссийские выступления делегаций США и их союзников на конференции по вопросам выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подтвердили правильность принятого решения российской стороны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам участия замглавы министерства Сергея Рябкова на этом собрании. «Выступления делегаций США и их сателлитов, пронизанные антироссийской риторикой, лишь подтвердили правильность принятого Россией решения о выходе из договора», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что это произойдет 7 ноября. Отмечено, что именно Запад своими двойными стандартами подорвал конструктивную основу для сотрудничества. По словам Рябкова, Запад не без тревоги отреагировал на выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, передает RT. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации РФ ДОВСЕ. В начале мая в Госдуме приняли закон о денонсации ДОВСЕ. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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